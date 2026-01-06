Voor PSV-verdediger is het achtste finaleduel van Burkina Faso met Ivoorkust dinsdagavond uitgelopen op een flinke deceptie. Nagalo werd nog voor het einde van de eerste helft gewisseld, terwijl van een blessure geen sprake was.

Nagalo had tijdens dit toernooi nog geen basisplaats en kwam in de gehele groepsfase zelfs maar één keer in actie. Bondscoach Brama Traoré gunde de stopper van PSV tegen Ivoorkust echter plots een basisplaats. Nagolo maakte aanvankelijk deel uit van een vijfmansdefensie, gaandeweg kwam hij meer als controlerende middenvelder te spelen.

Het werd een avond om gauw te vergeten voor Nagalo, die dit seizoen nog geen minuut in actie kwam voor PSV. In de twintigste minuut van de wedstrijd verloor hij in de zestien een persoonlijk duel van directe tegenstander Evann Guessand, waarna Ivoorkust kon scoren via Amad Diallo: 1-0.

Tien minuten later verdubbelde Ivoorkust zijn voorsprong. Nagalo kwam net een teenlengte tekort om een voorzet vanaf de rechterflank van Diallo te onderscheppen, waarna Yan Diomande vanbinnen het strafschopgebied de 2-0 op het scorebord kon brengen.

Traoré was vervolgens onverbiddelijk voor Nagalo: de 23-jarige verdediger van PSV werd met nog enkele minuten te spelen tot de rust naar de kant gehaald ten faveure van Bilate Touré. Nagalo was zichtbaar aangeslagen door zijn wissel

“PSV'er Adamo Nagalo wordt bij Burkina Faso na 41 (42 in feite, red.) minuten naar de kant gehaald, bij een 2-0 achterstand. Niet door een blessure. Het was geen best optreden”, schrijft PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X.