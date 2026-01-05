Live voetbal

Horrorscenario: PSV-verdediger Aniek Nouwen scheurt kruisband direct na herstel opnieuw af

Het Philips Stadion van PSV
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
5 januari 2026, 20:53

Aniek Nouwen heeft opnieuw haar kruisband afgescheurd. De 26-jarige verdediger van PSV was onlangs teruggekeerd van eenzelfde blessure, maar wordt wederom getroffen door het noodloot waardoor het seizoen erop zit.

Nouwen maakte een maand geleden haar rentree in de vrouwenploeg van PSV en stond vervolgens aan de aftrap in het bekerduel met Rijvogels. Op een training ging het echter helemaal mis voor de voormalig verdediger van AC Milan en Chelsea. “Daarmee is haar seizoen voorbij nog voordat het goed en wel begonnen was”, schrijft PSV op de clubkanalen.

Artikel gaat verder onder video

“Dit komt enorm hard aan, zeker nu ik net weer mocht spelen", vertelt Nouwen. “Ik had een zware periode achter me gelaten en zit er nu opeens weer middenin. Desondanks ga ik er opnieuw alles aan doen om sterker terug te komen”, aldus de 26-jarige pechvogel.

Twee jaar geleden scheurde Nouwen haar rechter kruisband tijdens een wedstrijd van Jong Oranje. Dit keer gaat het om haar linkerknie.

➡️ Meer nieuws over PSV

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-speler Quinten Timber

Timber had moeite met gedrag van fans tijdens Feyenoord – PEC

  • Gisteren, 22:51
  • Gisteren, 22:51
Wout Weghorst viert de 1-0 bij Ajax-Telstar

Weghorst geeft uitleg over wedstrijdvoorbereiding met bijbel

  • di 30 dec. 2025, 08:55
  • di 30 dec. 2025, 08:55
Robin Veldman

Winnen in De Kuip was niet het hoogtepunt voor SC Heerenveen: 'AZ was veel specialer'

  • ma 29 dec. 2025, 06:55
  • ma 29 dec. 2025, 06:55
5 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Aniek Nouwen

Aniek Nouwen
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 26 jaar (9 mrt. 1999)
Positie: Verdediger
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Crystal Palace
3
1
2023/2024
Chelsea
1
0
2022/2023
Chelsea
3
0
2022/2023
Milan
11
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel