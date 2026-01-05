heeft opnieuw haar kruisband afgescheurd. De 26-jarige verdediger van PSV was onlangs teruggekeerd van eenzelfde blessure, maar wordt wederom getroffen door het noodloot waardoor het seizoen erop zit.

Nouwen maakte een maand geleden haar rentree in de vrouwenploeg van PSV en stond vervolgens aan de aftrap in het bekerduel met Rijvogels. Op een training ging het echter helemaal mis voor de voormalig verdediger van AC Milan en Chelsea. “Daarmee is haar seizoen voorbij nog voordat het goed en wel begonnen was”, schrijft PSV op de clubkanalen.

“Dit komt enorm hard aan, zeker nu ik net weer mocht spelen", vertelt Nouwen. “Ik had een zware periode achter me gelaten en zit er nu opeens weer middenin. Desondanks ga ik er opnieuw alles aan doen om sterker terug te komen”, aldus de 26-jarige pechvogel.

Twee jaar geleden scheurde Nouwen haar rechter kruisband tijdens een wedstrijd van Jong Oranje. Dit keer gaat het om haar linkerknie.