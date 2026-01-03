Peter Bosz ziet spectaculaire ontwikkeling op training van PSV

Peter Bosz is tevreden over de ontwikkeling van PSV. Volgens de hoofdtrainer van de Eindhovenaren benadert zijn ploeg het niveau uit het seizoen 2023/2024.

PSV bereidt zich momenteel voor op de tweede seizoenshelft in de Eredivisie. Het team van Bosz stevent af op de derde landstitel op rij: PSV staat na zeventien competitiewedstrijden elf punten los aan kop in de Eredivisie. In de Champions League staan de Eindhovenaren met acht punten uit zes duels op plek 21 in de competitiefase.

Bosz vindt dat zijn ploeg langzaam maar zeker toegroeit naar het niveau van twee seizoenen geleden. PSV werd toen in het debuutjaar van de trainer landskampioen, met liefst 91 punten en een voorsprong van 7 punten op achtervolger Feyenoord.

"Ik vind dat we een hoog niveau op de trainingen halen”, begint Bosz in gesprek met ESPN. “Onze selectie is ingericht op voetbal. Technisch vaardige spelers, die een goed positiespel kunnen spelen en op die manier dominant kunnen zijn.”

“Dat is wat we willen. Op die manier krijg je ook minder tegengoals, omdat je heel goed en vast in balbezit bent”, vervolgt Bosz. “Daar is het bij ons allemaal op afgestemd. Dan vind ik wel dat we weer richting het niveau gaan van het eerste jaar."

PSV boekte dit seizoen al een aantal fraaie resultaten, met als hoogtepunt de 1-4 overwinning in de Champions League op Liverpool. De blik van Bosz is echter vooruit gericht. "Ik wil niet in herinneringen blijven hangen. Met alle ervaring die ik heb, weet ik dat het zo werkt. De jongens worden aan alle kanten beïnvloed. Dan is het aan ons om ervoor te zorgen dat ze die wedstrijd daarop weer het maximale presteren”, aldus de oefenmeester.