Live voetbal 4

Stewart bevestigt: 'Miljoenenbod op Pepi niet interessant voor PSV'

Earnest Stewart met op de achtergrond het logo van PSV
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
3 januari 2026, 18:28

Earnest Stewart bevestigt dat PSV deze winter een bod op spits Ricardo Pepi heeft afgeslagen. Naar verluidt had Fulham een bedrag van rond de 30 miljoen euro over voor de Amerikaan, maar Stewart zegt tegen het Eindhovens Dagblad dat dat bedrag 'niet interessant' is voor de koploper van de Eredivisie. Adamo Nagalo mag daarentegen wél uitzien naar een nieuwe werkgever.

Dat het daadwerkelijk om Fullham gaat wil Stewart niet bevestigen, maar de technisch directeur ontkent niet dat PSV een 'nee' heeft verkocht aan een club die Pepi over wilde nemen. "Voor ons is het niet interessant", laat Stewart weten aan clubwatcher Rik Elfrink van bovengenoemde krant.

Artikel gaat verder onder video

Eerder vandaag (zaterdag) wisten Engelse media al te melden dat Fulham, de huidige nummer twaalf van de Premier League, overweegt om een tweede bod uit te brengen op Pepi. PSV zou echter alleen bereid zijn mee te werken aan een winters vertrek als er én minimaal 40 miljoen euro op tafel komt én de spits zelf ook aan zou dringen op een transfer.

Stewart bevestigt: Nagalo mag deze winter vertrekken

Waar Pepi dus 'gewoon' in Eindhoven blijft, als het aan Stewart ligt, mag Adamo Nagalo deze winter wél vertrekken bij PSV. De Burkinees, momenteel actief op de Afrika Cup, komt er in zijn tweede seizoen totaal niet aan te pas, nadat zijn bijdrage in zijn debuutjaar mede door een schouderblessure ook al zeer beperkt bleef. PSV wil Nagalo, die in de zomer van 2024 nog voor zo'n zeven miljoen euro werd overgenomen van het Deense FC Nordsjaelland, liever verkopen dan verhuren: "Anders komt een speler in de zomer weer terug en is er mogelijk weer een driedubbele bezetting op een positie", aldus Stewart.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
De Adelaarshorst van Go Ahead Eagles voorafgaand aan de wedstrijd tegen AZ

Winters weer zit Eredivisieclubs dwars, Go Ahead stelt trainingskamp noodgedwongen uit

  • Gisteren, 18:33
  • Gisteren, 18:33
Peter Bosz

Bosz verrast: PSV neemt Dyran Stam (15) mee op trainingskamp

  • Gisteren, 14:29
  • Gisteren, 14:29
PSV-verdediger Sergiño Dest en trainer Peter Bosz

Sergiño Dest schuldbewust: 'Juiste beslissing om mij niet op te stellen tegen Napoli'

  • Gisteren, 13:01
  • Gisteren, 13:01
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ricardo Pepi

Ricardo Pepi
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 22 jaar (9 jan. 2003)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
14
7
2024/2025
Jong PSV
1
1
2024/2025
PSV
18
11
2023/2024
Jong PSV
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel