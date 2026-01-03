Earnest Stewart bevestigt dat PSV deze winter een bod op spits heeft afgeslagen. Naar verluidt had Fulham een bedrag van rond de 30 miljoen euro over voor de Amerikaan, maar Stewart zegt tegen het Eindhovens Dagblad dat dat bedrag 'niet interessant' is voor de koploper van de Eredivisie. mag daarentegen wél uitzien naar een nieuwe werkgever.

Dat het daadwerkelijk om Fullham gaat wil Stewart niet bevestigen, maar de technisch directeur ontkent niet dat PSV een 'nee' heeft verkocht aan een club die Pepi over wilde nemen. "Voor ons is het niet interessant", laat Stewart weten aan clubwatcher Rik Elfrink van bovengenoemde krant.

Artikel gaat verder onder video

Eerder vandaag (zaterdag) wisten Engelse media al te melden dat Fulham, de huidige nummer twaalf van de Premier League, overweegt om een tweede bod uit te brengen op Pepi. PSV zou echter alleen bereid zijn mee te werken aan een winters vertrek als er én minimaal 40 miljoen euro op tafel komt én de spits zelf ook aan zou dringen op een transfer.

Stewart bevestigt: Nagalo mag deze winter vertrekken

Waar Pepi dus 'gewoon' in Eindhoven blijft, als het aan Stewart ligt, mag Adamo Nagalo deze winter wél vertrekken bij PSV. De Burkinees, momenteel actief op de Afrika Cup, komt er in zijn tweede seizoen totaal niet aan te pas, nadat zijn bijdrage in zijn debuutjaar mede door een schouderblessure ook al zeer beperkt bleef. PSV wil Nagalo, die in de zomer van 2024 nog voor zo'n zeven miljoen euro werd overgenomen van het Deense FC Nordsjaelland, liever verkopen dan verhuren: "Anders komt een speler in de zomer weer terug en is er mogelijk weer een driedubbele bezetting op een positie", aldus Stewart.