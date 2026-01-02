PSV heeft de 28-koppige spelersgroep voor het trainingskamp in Spanje bekendgemaakt. Trainer Peter Bosz neemt een verrassende naam mee naar Estepona: de 15-jarige Dyran Stam stapt met de selectie op het vliegtuig.
Eerder deze week werd al duidelijk dat Bosz meerdere jonge talenten de kans zou geven om zich tijdens het korte trainingskamp (van 2 tot 6 januari) te laten zien. In de groep is echter géén plek ingeruimd voor Robin van Duiven, de spits die in de eerste seizoenshelft veertien keer scoorde voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie.
Voor Stam, die als linksback zij wedstrijden voor de Onder-17 speelt, is wél een plek in de selectie ingeruimd. Stam is de zoon van oud-prof Ronnie, die onder meer speelde voor ADO Den Haag en FC Twente, maar afgelopen zomer werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar vanwege betrokkenheid bij drugssmokkel.
In de spelersgroep voor het trainingskamp is ook plaats ingeruimd voor twee geblesseerden: Nick Olij en Alassane Pléa. "Zij revalideren nog, maar reizen met de groep mee om het trainingskamp samen mee te maken", schrijft PSV op X. Op het laatste moment is Delé Thomas nog afgevallen: hij zat in eerste instantie wel bij de gecommuniceerde namen, maar is ziek geworden. Jordy Bawuah neemt zijn plek over.
