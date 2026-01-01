Voormalig PSV'er Zahavi beëindigt voetballoopbaan, Gloukh reageert direct

De voetballoopbaan van zit erop, zo maakt hij bekend op Instagram. De 38-jarige aanvaller uit Israël is in Nederland vooral bekend door zijn twee seizoenen bij PSV. Ajax-speler komt met een liefdevolle reactie op het afscheid van zijn oud-ploeggenoot.

Zahavi geldt als één van de beste voetballers in de geschiedenis van het Israëlische voetbal en is met 35 interlandgoals topscorer aller tijden van de nationale ploeg. De spits brak door in eigen land en beleefde verschillende buitenlandse avonturen, om precies te zijn bij Palermo (Italië) en Ghuangzhou City (China). In september 2020 tekende hij transfervrij bij PSV.

In Eindhovense dienst zou Zahavi tot 79 wedstrijden komen, waarin hij 37 doelpunten maakte en zestien keer de assists leverde bij een treffer van een teamgenoot. Met PSV greep hij twee keer naast de landstitel, maar won hij wel een KNVB Beker en eenmaal de Johan Cruijff Schaal. In de zomer van 2022 keerde hij transfervrij terug in zijn vaderland, bij zijn oude liefde Maccabi Tel Aviv. Daar liep Zahavi's contract afgelopen zomer al af, maar nu pas heeft hij definitief bekendgemaakt te stoppen.

Gloukh reageert op afscheidsboodschap Zahavi

"Bedankt aan het voetbal, de eerste en grootste liefde van mijn leven", schrijft Zahavi op Instagram. "We scheiden vandaag op het gras, maar zeker niet voor altijd. Ik zal altijd dankbaar zijn voor wie ik door jou ben geworden. Ik hou met heel mijn hart van je en zal je missen. Net als jullie, bedankt voor alles", richt de 74-voudig international van Israël zich tot slot tot zijn volgers. Ajax-speler Oscar Gloukh, die zowel bij Maccabi als in de nationale ploeg met Zahavi samenspeelde, is een van de eersten die reageert. "Hoe mooi was het om jou mee te maken. Er is niemand zoals jij, hou van jou", schrijft Gloukh.