‘Vertrek Pepi alleen aan de orde bij bod van 40 miljoen en druk vanuit speler’

PSV-spits Ricardo Pepi met op de achtergrond het logo van Fulham
Foto: © Imago / Realtimes
Niels Hassfeld
3 januari 2026, 13:24

De kans dat Ricardo Pepi deze winter de overstap van PSV naar Fulham maakt, is niet groot. Volgens TEAMtalk moeten er namelijk aan twee voorwaarden worden voldaan alvorens een transfer bespreekbaar is.

Pepi is momenteel de gedroomde versterking van Fulham. De nummer elf van de Premier League heeft voor de jaarwisseling een bod van zo’n dertig miljoen euro gedaan op de Amerikaanse spits, maar dit werd door PSV resoluut van tafel geveegd. Toch willen de Londenaren de komst van Pepi nog niet uit het hoofd zetten.

Volgens TEAMtalk zal de transfer van Pepi naar Fulham echter een lastig verhaal worden. Er moeten namelijk aan twee voorwaarden worden voldaan om de Amerikaan naar Craven Cottage te halen. Allereerst zullen de Londenaren hun bod op de spits flink moeten verhogen. De website stelt dat een vertrek voor PSV pas bespreekbaar is als het volgende bod rond de veertig miljoen euro ligt.

Daarnaast is ook de houding van Pepi zelf van belang. Zolang de speler niet aandringt op een transfer, lijkt het er niet op dat PSV mee gaat werken aan zijn vertrek. TEAMtalk acht de kans echter klein dat Pepi een transfer zal forceren, aangezien het WK komende zomer in zijn thuisland wordt georganiseerd. Een langer verblijf in Eindhoven zorgt er normaal gesproken voor dat de spits zich zo goed mogelijk op het toernooi kan voorbereiden.

