Winters weer zit Eredivisieclubs dwars, Go Ahead stelt trainingskamp noodgedwongen uit

De Adelaarshorst van Go Ahead Eagles voorafgaand aan de wedstrijd tegen AZ
Foto: © ESPN
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
2 januari 2026, 18:33

De winterse weersomstandigheden bezorgen de Eredivisieclubs de nodige problemen rond hun geplande trainingskampen. Bekerhouder Go Ahead Eagles heeft de voor vandaag geboekte vlucht naar het Spaanse Estepona zelfs helemaal niet gemaakt en hoopt 'later dit weekend' alsnog af te kunnen reizen.

Go Ahead zou zich net als PSV in Estepona voorbereiden op de tweede helft van het seizoen. De Eindhovenaren kenden de nodige vertraging, maar zijn er in ieder geval in geslaagd om het Spaanse oord te bereiken, zo meldt clubwatcher Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad). De Eagles zijn vandaag (2 januari) dus níet geland, maar hopen later in het weekend alsnog af te kunnen reizen naar Spanje, zo meldt de club op social media.

Ook de selectie van Feyenoord is 'gewoon' aangekomen in Spanje. Robin van Persie en zijn mannen verblijven in Marbella, waar ook Telstar deze winter verblijft. Beide clubs hoeven zich echter niet te verheugen op een mild Zuid-Europees klimaat: vandaag en morgen regent het pijpenstelen in de Zuid-Spaanse stad.

