Live voetbal

Telstar neemt vijfvoudig Oranje-international Maher mee op trainingskamp

Anthony Correia van Telstar
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
2 januari 2026, 16:12

Adam Maher is als proefspeler meegereisd met de selectie van Telstar, dat zich in het Spaanse Marbella voorbereidt op de tweede helft van het seizoen. Maher, vijfvoudig Nederlands international, traint al sinds afgelopen zomer al mee met het elftal van trainer Anthony Correia.

Telstar bleef de laatste jaren 'gewoon' in Nederland tijdens de winterstop, maar de promovendus breekt dit jaar met die traditie en is voor het eerst sinds 2015 weer eens op een buitenlands trainingskamp vertrokken, schrijft NH Nieuws. Correia neemt 25 spelers mee naar Spanje , waaronder twee proefspelers: Denzel Owusu én Maher.

Artikel gaat verder onder video

Owusu (22) is het jongere broertje van Telstar-speler Tyrone Owusu (26), die in de eerste seizoenshelft vooral indruk maakte met een schitterende goal tijdens de sensationele 0-2 uitzege op regerend landskampioen PSV. De jongere Owusu zou transfervrij ingelijfd kunnen worden: de voormalig jeugdspeler van Feyenoord zit sinds afgelopen zomer zonder club, toen hij bij het Oostenrijkse Austria Klagenfurt uit zijn contract liep.

Ook Maher (32) is dus met Telstar mee op trainingskamp. De oud-speler van AZ en PSV, die als negentienjarige al debuteerde in Oranje en in totaal vijf interlands achter zijn naam heeft, probeert al sinds afgelopen zomer om weer wedstrijdfit te worden bij Telstar. In de voorbereiding deed hij mee in een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Koninklijke HFC, maar werd hij al na twintig minuten spelen gewisseld. Telstar zal tijdens het trainingskamp, dat tot dinsdag 6 januari duurt, twee oefenwedstrijden spelen. Op zondag 11 januari wacht bij de hervatting van de Eredivisie een thuisduel met Ajax (aftrap 14.30 uur).

➡️ Meer Telstar nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Te Kloese, Huiberts, Stewart en Beuker, de td's van Feyenoord, AZ, PSV en Ajax

Overzicht wintertransfers Eredivisie 2025/26: Twente haalt Owen Panneflek weg bij RKC Waalwijk

  • Gisteren, 19:55
  • Gisteren, 19:55
Wout Weghorst viert de 1-0 bij Ajax-Telstar

Weghorst geeft uitleg over wedstrijdvoorbereiding met bijbel

  • di 30 dec. 2025, 08:55
  • di 30 dec. 2025, 08:55
Ronald Koeman junior en Kay Tejan blij met zege Telstar

Koeman junior getipt bij Oranje: ‘Voetballend is er geen betere Nederlandse keeper’

  • ma 29 dec. 2025, 16:26
  • ma 29 dec. 2025, 16:26
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Adam Maher

Adam Maher
Leeftijd: 32 jaar (20 jul. 1993)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Damac
0
0
2023/2024
Wakrah
2
0
2023/2024
Damac
4
0
2022/2023
Damac
29
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
13
Go Ahead
17
-3
19
14
PEC
17
-17
19
15
Telstar
17
-7
15
16
Volendam
17
-12
14
17
Heracles
17
-18
14

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel