is als proefspeler meegereisd met de selectie van Telstar, dat zich in het Spaanse Marbella voorbereidt op de tweede helft van het seizoen. Maher, vijfvoudig Nederlands international, traint al sinds afgelopen zomer al mee met het elftal van trainer Anthony Correia.

Telstar bleef de laatste jaren 'gewoon' in Nederland tijdens de winterstop, maar de promovendus breekt dit jaar met die traditie en is voor het eerst sinds 2015 weer eens op een buitenlands trainingskamp vertrokken, schrijft NH Nieuws. Correia neemt 25 spelers mee naar Spanje , waaronder twee proefspelers: Denzel Owusu én Maher.

Owusu (22) is het jongere broertje van Telstar-speler Tyrone Owusu (26), die in de eerste seizoenshelft vooral indruk maakte met een schitterende goal tijdens de sensationele 0-2 uitzege op regerend landskampioen PSV. De jongere Owusu zou transfervrij ingelijfd kunnen worden: de voormalig jeugdspeler van Feyenoord zit sinds afgelopen zomer zonder club, toen hij bij het Oostenrijkse Austria Klagenfurt uit zijn contract liep.

Ook Maher (32) is dus met Telstar mee op trainingskamp. De oud-speler van AZ en PSV, die als negentienjarige al debuteerde in Oranje en in totaal vijf interlands achter zijn naam heeft, probeert al sinds afgelopen zomer om weer wedstrijdfit te worden bij Telstar. In de voorbereiding deed hij mee in een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Koninklijke HFC, maar werd hij al na twintig minuten spelen gewisseld. Telstar zal tijdens het trainingskamp, dat tot dinsdag 6 januari duurt, twee oefenwedstrijden spelen. Op zondag 11 januari wacht bij de hervatting van de Eredivisie een thuisduel met Ajax (aftrap 14.30 uur).