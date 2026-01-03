Peter Bosz is dolgelukkig met het feit dat hij ook in de tweede seizoenshelft over kan beschikken bij PSV, zo laat hij weten aan Voetbal International. De middenvelder leek vlak voor kerst hard op weg naar Fenerbahçe, maar die deal ging uiteindelijk niet door.

In de week voor kerst werd Veerman door Turkse en Nederlandse media nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Fenerbahçe. Volgens Fabrizio Romano was de deal zelfs al rond, maar later ontstonden twijfels over het doorgaan van de overstap. Zo zou de strafzaak tegen Fenerbahçe-voorzitter Sadettin Saran, die verdachte is in een narcotica-zaak, mogelijk van invloed zijn geweest op de deal met PSV. Uiteindelijk maakte Veerman op de clubwebsite van PSV bekend ook in de tweede seizoenshelft in Eindhoven te blijven.

Voor Bosz was dat een aangename verrassing. “We zijn er hartstikke blij mee dat hij bij ons het seizoen afmaakt”, zo laat de trainer van PSV weten aan VI. “We hebben er in ons achterhoofd toch rekening mee gehouden dat hij weg kon gaan en dan hadden we moeten reageren. Dat hoeft nu gelukkig niet.” Bosz weet dat zijn club door een clausule niet voor een transfer van Veerman kon gaan liggen. “Ik hoorde ook van Joey dat ze akkoord waren. En ik begreep, maar dat weet ik niet, dat Fenerbahçe bereid was om het bedrag te betalen. Ja, dan moet je er rekening mee houden dat het gaat gebeuren.”

Bosz vindt wintertransfers ‘altijd vervelend’, zo maakt hij duidelijk. “Het gaat er niet eens alleen om dat er een goede speler of een x-aantal doelpunten vertrekt, het doet ook iets met de dynamiek in de groep”, stelt de oefenmeester. “Joey neemt een bepaalde positie in en dat zou wegvallen. En als je een vervanger haalt, moet die zijn plek weer vinden. Ook dat heeft soms wat langer nodig.”