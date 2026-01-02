Live voetbal

Sergiño Dest schuldbewust: 'Juiste beslissing om mij niet op te stellen tegen Napoli'

PSV-verdediger Sergiño Dest en trainer Peter Bosz
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
2 januari 2026, 13:01

PSV-back Sergiño Dest trekt het boetekleed aan voor het feit dat hij in de aanloop naar het Champions Leagueduel met Napoli te laat kwam. In een interview met het Eindhovens Dagblad zegt de Amerikaans international dat het een 'juiste beslissing' van trainer Peter Bosz was om hem buiten zijn basisopstelling te laten.

Dest (25) speelde enkele dagen vóór het treffen met Napoli nog de volle 90 minuten tijdens een 2-1 competitiezege op Go Ahead Eagles. Tot veler verrassing koos Bosz tegen de Italianen echter voor Ryan Flamingo als rechtsback. Clubwatcher Rik Elfrink kwam al snel met de verklaring: Dest was te laat gekomen. Dat werd vlak voor de aftrap door Bosz bevestigd voor de camera's van Ziggo Sport: "We hebben met elkaar afspraken gemaakt drie jaar geleden. Daar heeft iedereen zich aan te houden, hij ook. Dat heeft hij helaas niet gedaan. Voor ons is het heel vervelend, voor hem zelf ook. Hij had zich graag laten zien. Maar dit zijn de afspraken", aldus de coach.

Artikel gaat verder onder video

PSV zou er vervolgens een gedenkwaardige avond van maken en Napoli op een 6-2 nederlaag trakteren. Dest had een zeer beperkte rol: pas in minuut 84 kwam hij, als vervanger van linksback Anass Salah-Eddine, binnen de lijnen. In een interview met Elfrink blikt hij voor het eerst terug en trekt Dest het boetekleed aan. "Het gebeurde ruim voor de wedstrijd en ik zat nog te twijfelen of ik met de auto naar de club moest gaan of lopend. Kom ik opeens in een file terecht en daardoor liep ik vertraging op. De conclusie is simpel: ik was te laat en dat was niet goed van mij", zegt de back.

Bosz toonde zich al eerder rechtlijnig, zo hield hij vorig seizoen Malilk Tillman en Ismael Saibari ook al eens buiten zijn elftal vanwege hetzelfde vergrijp. Dest vindt het dan ook terecht dat hem hetzelfde overkwam: "De trainer heeft de juiste beslissing genomen door mij niet op te stellen. Tegenover de rest zou het niet eerlijk zijn geweest als dat wel was gebeurd. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid en ben op zo’n moment oud genoeg om de consequenties te aanvaarden."

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Te Kloese, Huiberts, Stewart en Beuker, de td's van Feyenoord, AZ, PSV en Ajax

Overzicht wintertransfers Eredivisie 2025/26: Twente haalt Owen Panneflek weg bij RKC Waalwijk

  • Gisteren, 19:55
  • Gisteren, 19:55
Peter Bosz

Opvallend: PSV zónder Van Duiven op trainingskamp in Spanje

  • Gisteren, 12:28
  • Gisteren, 12:28
Eran Zahavi

Voormalig PSV'er Zahavi beëindigt voetballoopbaan, Gloukh reageert direct

  • Gisteren, 11:49
  • Gisteren, 11:49
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Napoli

PSV
6 - 2
Napoli
Gespeeld op 21 okt. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Sergiño Dest

Sergiño Dest
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 25 jaar (3 nov. 2000)
Positie: V (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
16
1
2024/2025
PSV
7
0
2023/2024
PSV
25
2
2023/2024
Barcelona
0
0

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
6
16
18
2
Bayern München
6
11
15
3
Paris SG
6
11
13
4
Man City
6
6
13
5
Atalanta
6
2
13
6
Inter
6
8
12
7
Real Madrid
6
6
12
8
Atlético
6
3
12
9
Liverpool
6
3
12
10
Dortmund
6
6
11
11
Spurs
6
6
11
12
Newcastle
6
7
10
13
Chelsea
6
5
10
14
Sporting
6
4
10
15
Barcelona
6
3
10
16
Marseille
6
3
9
17
Juventus
6
2
9
18
Galatasaray
6
0
9
19
Monaco
6
-1
9
20
Leverkusen
6
-2
9
21
PSV
6
4
8
22
Qarabağ
6
-3
7
23
Napoli
6
-5
7
24
København
6
-6
7
25
Benfica
6
-2
6
26
Pafos
6
-5
6
27
R. Union SG
6
-8
6
28
Athletic
6
-5
5
29
Olympiakos
6
-7
5
30
Frankfurt
6
-8
4
31
Club Brugge
6
-8
4
32
Bodø/Glimt
6
-4
3
33
Slavia
6
-9
3
34
Ajax
6
-13
3
35
Villarreal
6
-9
1
36
Kairat
6
-11
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel