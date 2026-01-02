PSV-back trekt het boetekleed aan voor het feit dat hij in de aanloop naar het Champions Leagueduel met Napoli te laat kwam. In een interview met het Eindhovens Dagblad zegt de Amerikaans international dat het een 'juiste beslissing' van trainer Peter Bosz was om hem buiten zijn basisopstelling te laten.

Dest (25) speelde enkele dagen vóór het treffen met Napoli nog de volle 90 minuten tijdens een 2-1 competitiezege op Go Ahead Eagles. Tot veler verrassing koos Bosz tegen de Italianen echter voor Ryan Flamingo als rechtsback. Clubwatcher Rik Elfrink kwam al snel met de verklaring: Dest was te laat gekomen. Dat werd vlak voor de aftrap door Bosz bevestigd voor de camera's van Ziggo Sport: "We hebben met elkaar afspraken gemaakt drie jaar geleden. Daar heeft iedereen zich aan te houden, hij ook. Dat heeft hij helaas niet gedaan. Voor ons is het heel vervelend, voor hem zelf ook. Hij had zich graag laten zien. Maar dit zijn de afspraken", aldus de coach.

Artikel gaat verder onder video

PSV zou er vervolgens een gedenkwaardige avond van maken en Napoli op een 6-2 nederlaag trakteren. Dest had een zeer beperkte rol: pas in minuut 84 kwam hij, als vervanger van linksback Anass Salah-Eddine, binnen de lijnen. In een interview met Elfrink blikt hij voor het eerst terug en trekt Dest het boetekleed aan. "Het gebeurde ruim voor de wedstrijd en ik zat nog te twijfelen of ik met de auto naar de club moest gaan of lopend. Kom ik opeens in een file terecht en daardoor liep ik vertraging op. De conclusie is simpel: ik was te laat en dat was niet goed van mij", zegt de back.

Bosz toonde zich al eerder rechtlijnig, zo hield hij vorig seizoen Malilk Tillman en Ismael Saibari ook al eens buiten zijn elftal vanwege hetzelfde vergrijp. Dest vindt het dan ook terecht dat hem hetzelfde overkwam: "De trainer heeft de juiste beslissing genomen door mij niet op te stellen. Tegenover de rest zou het niet eerlijk zijn geweest als dat wel was gebeurd. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid en ben op zo’n moment oud genoeg om de consequenties te aanvaarden."