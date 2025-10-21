Live voetbal

PSV geeft galavoorstelling in Champions League en speelt Napoli compleet zoek

PSV juicht tegen Napoli
Foto: © Imago
Mingus Niesten
21 oktober 2025, 22:59   Bijgewerkt: 23:05

PSV heeft dinsdagavond korte metten gemaakt met Napoli. De Eindhovenaren speelden bij tijd en wijle met de Italianen, die uiteindelijk op een pak slaag werden getrakteerd. De einduitslag van dit Champions League-duel was 6-2.

PSV begon met Ryan Flamingo op rechtsback, Jerdy Schouten als rechtercentrale verdediger en Mauro Júnior op het middenveld. Dat was een plan waarmee waarschijnlijk de kopsterke Scott McTominay onschadelijk moest worden gemaakt. Napoli en PSV lieten in de eerste minuten gelijk zien waarvoor zij gekomen waren: een overwinning. Met hoge druk op de bal werd het een fraai voetbalschouwspel. Dat leverde ook genoeg kansen op, aan beide kanten. In de zevende minuut werd Kevin De Bruyne weggestuurd, die doelman Matej Kovar omspeelde. Hij kwam echter niet lekker uit en kon niet scoren. Niet veel later combineerden Dennis Man en Ismael Saibari fraai, wat bijna een Eindhovense goal opleverde. Die viel wel, na een dik kwartier, maar toen stond Saibari nipt buitenspel. Ook Flamingo kreeg een grote kans, maar hij kopte net naast.

Ondanks de aanvalslust van PSV was het Napoli dat de score opende net na het halfuur. McTominay verzilverde een voorzet van Spinazzola met zijn hoofd, juist hetgeen dat Peter Bosz vreesde. Wat daarna volgde was echter zeer sterk van PSV: binnen acht minuten was de achterstand alweer compleet omgedraaid. Eerst knikte Alessandro Buongiorno een voorzet van Ivan Perisic achter zijn eigen doelman en daarna profiteerde de thuisploeg van een mindere defensieve structuur bij Napoli. Met enkele passjes werden de Italianen weggetikt, waardoor Saibari vrij op keeper Vanja Milinkovic-Savic kon aflopen. Hij schoot de bal in de rechterkruising (2-1). PSV zou daarna ook even opzichtig genieten van de sfeer in het Philips Stadion: met wat gallery play en fraaie combinaties speelde het zich naar de rust.

In de tweede helft was het duidelijk dat PSV een goed gevoel had overgehouden aan de eerste helft. De ploeg van Bosz bleef met durf spelen en zocht veelal de aanval. In de 54e minuut leverde dat al de 3-1 op. Na een fraaie combinatie met Mauro mocht Man afhalen. Daarna speelden de Eindhovenaren veel fraaie kansen bij elkaar, maar die werden niet afgemaakt. Napoli leek compleet overrompeld en had niks in de melk te brokkelen. Het meest opvallende moment in de zestien van Kovar was de rode kaart van Lorenzo Lucca. De oud Ajax-spits wees na een overtreding naar zijn hoofd, balend van een arbitrale beslissing. Scheidsrechter Daniel Siebert was daar niet van gediend en trok gelijk de rode kaart. Daarna was Napoli helemaal klaar. PSV voetbalde met ongekend veel souplesse en zelfvertrouwen.

Man kwam in de 80e minuut van de rechterkant naar binnen dribbelen en besloot maar eens uit te halen. Milinkovic-Savic had slecht zicht en kon geen redding brengen. McTominay kopte enkele minuten later een corner binnen, maar vervolgens zetten Ricardo Pepi en Couhaib Driouech orde op zaken. De invallers combineerden samen naar de 5-2, omdat zij nog frisse benen hadden. Pepi tikte uiteindelijk een balletje breed eenvoudig binnen. De kers op de taart was de 6-2 van Driouech, die een prachtige combinatie nog zelf mocht afronden. Van een aardige afstand liet hij Milinkovic-Savic kansloos. PSV won niet alleen, maar werkte ook aan het zelfvertrouwen én het doelsaldo.

descheids
421 Reacties
33 Dagen lid
640 Likes
descheids
  • 4
    + 1
De landskampioen laat weer CL niveau zien van zeer hoog niveau. De kampioen van Italie compleet dizzy getikt door pure gallery play. Geweldige aanvallen en fantastische goals. PSV laat Europa zien waar ze toe in staat zijn. De tegenstander van zondag bibbert hevig na het zien van deze beelden. Pure angst in hun ogen. Dit gaat niet goedkomen. Ze gaan bidden dat het geen 0-10 gaan worden. De vraag is of PSV genadig gaat zijn nu ze zo heet zijn. De penningmeester in Eindhoven gaat overuren hebben om al die miljoenen weer te tellen na deze glorieuze overwinning. En voor Jurgen... shhhhhhhhh JALALALALALALA

Hops
413 Reacties
1.121 Dagen lid
1.178 Likes
Hops
  • 3
    + 1
@descheids. Daar is die weer meneertje arrogant. Fcupdate wanneer blokkeren jullie deze gek.. Psv gefeliciteerd met de mooie overwinning en tot zondag komt de mooiste wedstrijd van het jaar van de beste voetbalde clubs van Nederland

descheids
421 Reacties
33 Dagen lid
640 Likes
descheids
  • 0
    + 1
@FCUPdate, lezen jullie mee?

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
716 Reacties
1.121 Dagen lid
4.460 Likes
peterdejong1983
  • 0
    + 1
Eerste goede wedstrijd van psv van het seizoen. Krijgt feyenoord zondag eindelijk een kans op serieuze tegenstand, als dit geen incident is tenminste.

12deman
628 Reacties
114 Dagen lid
499 Likes
12deman
  • 2
    + 1
Pff eindelijk wat punten voor coëfficiënt

descheids
421 Reacties
33 Dagen lid
640 Likes
descheids
  • 0
    + 1
Van feijenoord komen ze niet. Vernederd door fenerbahce, vervolgens Braga en toen weer Aston Villa. En dat in de spek en bonen league.

Kipo
17 Reacties
84 Dagen lid
25 Likes
Kipo
  • 1
    + 1
Was een mooie pot van PSV! Gefeliciteerd aan de PSV fans. Gaat een leuke pot worden Zondag!

PSV bril!
195 Reacties
265 Dagen lid
571 Likes
PSV bril!
  • 1
    + 1
@Kipo Thanx, ja zondag wordt hopelijk mooi potje.

PSV bril!
195 Reacties
265 Dagen lid
571 Likes
PSV bril!
  • 1
    + 1
Wat een wedstrijd! Top avondje!

Hops
413 Reacties
1.121 Dagen lid
1.178 Likes
Hops
  • 0
    + 1
@PSV bril!. Gefeliciteerd met de mooie overwinning. En zondag beste clubs Nederland tegen elkaar

PSV bril!
195 Reacties
265 Dagen lid
571 Likes
PSV bril!
  • 0
    + 1
@Hops 👍

Arena
1.196 Reacties
71 Dagen lid
2.742 Likes
Arena
  • 1
    + 1
Mooi gedaan door Psv. Top!

Willemklein1950
125 Reacties
601 Dagen lid
1.042 Likes
Willemklein1950
  • 0
    + 1
Gewoon een fantastische prestatie van Psv en goed voor de Europese punten. Gefeliciteerd Psv supporters. Kan een interessante pot worden zondag met iets voordeel voor Psv omdat ze twee extra rustdagen hebben. Hoop wel dat de punten zondag in Rotterdam blijven. Mvg Willem Klein

PSV bril!
195 Reacties
265 Dagen lid
571 Likes
PSV bril!
  • 0
    + 1
@Willemklein1950 das zeker een voordeel. Maar jullie spelen met 12 man zondag, en nee daar bedoel ik niet de scheidsrechter mee. 😁

Pietjanhendrik
480 Reacties
91 Dagen lid
480 Likes
Pietjanhendrik
  • 1
    + 1
kijk.... lekker bezig PSV. Mooi wat punten erbij voor de coefficienten ranklijst

jurgen😎👍
47 Reacties
11 Dagen lid
57 Likes
jurgen😎👍
  • 0
    + 1
PSV gefeliciteerd met de geweldige overwinning. Ik heb genoten van het wervelende voetbal. Ik begin toch wel ernstig te vrezen voor zondag.

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
2
6
6
2
Real Madrid
2
6
6
3
Barcelona
3
5
6
4
Paris SG
2
5
6
5
Inter
2
5
6
6
Arsenal
2
4
6
7
Qarabağ
2
3
6
8
Dortmund
2
3
4
9
Man City
2
2
4
10
Spurs
2
1
4
11
Atlético
2
3
3
12
Newcastle
2
3
3
13
Marseille
2
3
3
14
Club Brugge
2
2
3
15
Sporting
2
2
3
16
Frankfurt
2
0
3
17
Liverpool
2
0
3
18
Chelsea
2
-1
3
19
Napoli
2
-1
3
20
R. Union SG
2
-2
3
21
Galatasaray
2
-3
3
22
Atalanta
2
-3
3
23
Juventus
2
0
2
24
Bodø/Glimt
2
0
2
25
Leverkusen
2
0
2
26
Pafos
3
-4
2
27
Villarreal
2
-1
1
28
PSV
2
-2
1
29
København
2
-2
1
30
Monaco
2
-3
1
31
Slavia
2
-3
1
32
Olympiakos
3
-7
1
33
Kairat
3
-8
1
34
Benfica
2
-2
0
35
Athletic
2
-5
0
36
Ajax
2
-6
0

Complete Stand

