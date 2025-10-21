PSV geeft galavoorstelling in Champions League en speelt Napoli compleet zoek

PSV heeft dinsdagavond korte metten gemaakt met Napoli. De Eindhovenaren speelden bij tijd en wijle met de Italianen, die uiteindelijk op een pak slaag werden getrakteerd. De einduitslag van dit Champions League-duel was 6-2.

PSV begon met Ryan Flamingo op rechtsback, Jerdy Schouten als rechtercentrale verdediger en Mauro Júnior op het middenveld. Dat was een plan waarmee waarschijnlijk de kopsterke Scott McTominay onschadelijk moest worden gemaakt. Napoli en PSV lieten in de eerste minuten gelijk zien waarvoor zij gekomen waren: een overwinning. Met hoge druk op de bal werd het een fraai voetbalschouwspel. Dat leverde ook genoeg kansen op, aan beide kanten. In de zevende minuut werd Kevin De Bruyne weggestuurd, die doelman Matej Kovar omspeelde. Hij kwam echter niet lekker uit en kon niet scoren. Niet veel later combineerden Dennis Man en Ismael Saibari fraai, wat bijna een Eindhovense goal opleverde. Die viel wel, na een dik kwartier, maar toen stond Saibari nipt buitenspel. Ook Flamingo kreeg een grote kans, maar hij kopte net naast.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks de aanvalslust van PSV was het Napoli dat de score opende net na het halfuur. McTominay verzilverde een voorzet van Spinazzola met zijn hoofd, juist hetgeen dat Peter Bosz vreesde. Wat daarna volgde was echter zeer sterk van PSV: binnen acht minuten was de achterstand alweer compleet omgedraaid. Eerst knikte Alessandro Buongiorno een voorzet van Ivan Perisic achter zijn eigen doelman en daarna profiteerde de thuisploeg van een mindere defensieve structuur bij Napoli. Met enkele passjes werden de Italianen weggetikt, waardoor Saibari vrij op keeper Vanja Milinkovic-Savic kon aflopen. Hij schoot de bal in de rechterkruising (2-1). PSV zou daarna ook even opzichtig genieten van de sfeer in het Philips Stadion: met wat gallery play en fraaie combinaties speelde het zich naar de rust.

In de tweede helft was het duidelijk dat PSV een goed gevoel had overgehouden aan de eerste helft. De ploeg van Bosz bleef met durf spelen en zocht veelal de aanval. In de 54e minuut leverde dat al de 3-1 op. Na een fraaie combinatie met Mauro mocht Man afhalen. Daarna speelden de Eindhovenaren veel fraaie kansen bij elkaar, maar die werden niet afgemaakt. Napoli leek compleet overrompeld en had niks in de melk te brokkelen. Het meest opvallende moment in de zestien van Kovar was de rode kaart van Lorenzo Lucca. De oud Ajax-spits wees na een overtreding naar zijn hoofd, balend van een arbitrale beslissing. Scheidsrechter Daniel Siebert was daar niet van gediend en trok gelijk de rode kaart. Daarna was Napoli helemaal klaar. PSV voetbalde met ongekend veel souplesse en zelfvertrouwen.

Man kwam in de 80e minuut van de rechterkant naar binnen dribbelen en besloot maar eens uit te halen. Milinkovic-Savic had slecht zicht en kon geen redding brengen. McTominay kopte enkele minuten later een corner binnen, maar vervolgens zetten Ricardo Pepi en Couhaib Driouech orde op zaken. De invallers combineerden samen naar de 5-2, omdat zij nog frisse benen hadden. Pepi tikte uiteindelijk een balletje breed eenvoudig binnen. De kers op de taart was de 6-2 van Driouech, die een prachtige combinatie nog zelf mocht afronden. Van een aardige afstand liet hij Milinkovic-Savic kansloos. PSV won niet alleen, maar werkte ook aan het zelfvertrouwen én het doelsaldo.