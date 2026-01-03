is niet aanwezig op het trainingskamp van PSV in het Spaanse Estepona. De negentienjarige spits, die de doelpunten dit seizoen enorm makkelijk maakt bij Jong PSV, komt op dit moment nog niet in de plannen voor bij de hoofdmacht. Volgens het Eindhovens Dagblad zou Heracles Almelo een oogje hebben op de aanvaller.

Van Duiven is een van de opvallende afwezigen in de trainingskampselectie van PSV. De negentienjarige spits staat tweede op de topscorerslijst in de Keuken Kampioen Divisie, met veertien doelpunten. Toch vindt de technische staf van de Eindhovenaren dat het talent zich nog verder moet ontwikkelen om in aanmerking te komen bij het eerste elftal.

Het is echter nog maar de vraag of Van Duiven überhaupt nog gaat doorbreken bij de hoofdmacht. Er is veel belangstelling voor de spits. Onder meer Real Valladolid uit Spanje is zeer concreet, zo weet het ED.

Datzelfde medium weet dat Van Duiven ook op de radar van Heracles Almelo staat. De Heraclieden hebben met Ernest Faber een trainer en manager die de aanvaller goed kent. Daarnaast heeft de degradatiekandidaat ruimte op het budget, aangezien Jizz Hornkamp vrijdagavond voor een recordbedrag vertrok naar AZ.

Naast Van Duiven, zijn ook Tai Abed en Dele Thomas niet mee op trainingskamp. Van eerstgenoemde is bekend dat hij deze winter, mits er een acceptabele bieding binnenkomt, mag vertrekken bij de Eindhovenaren. Thomas is er niet bij wegens ziekte, zo verzekeren ingevoerde bronnen bij PSV aan het ED. Het contract van het grote talent loopt overigens af.