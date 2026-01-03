Live voetbal

Heracles Almelo denkt aan Robin van Duiven (PSV) als nieuwe spits

PSV-speler Robin van Duiven
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
3 januari 2026, 07:55   Bijgewerkt: 2 januari 2026, 23:50

Robin van Duiven is niet aanwezig op het trainingskamp van PSV in het Spaanse Estepona. De negentienjarige spits, die de doelpunten dit seizoen enorm makkelijk maakt bij Jong PSV, komt op dit moment nog niet in de plannen voor bij de hoofdmacht. Volgens het Eindhovens Dagblad zou Heracles Almelo een oogje hebben op de aanvaller.

Van Duiven is een van de opvallende afwezigen in de trainingskampselectie van PSV. De negentienjarige spits staat tweede op de topscorerslijst in de Keuken Kampioen Divisie, met veertien doelpunten. Toch vindt de technische staf van de Eindhovenaren dat het talent zich nog verder moet ontwikkelen om in aanmerking te komen bij het eerste elftal.

Het is echter nog maar de vraag of Van Duiven überhaupt nog gaat doorbreken bij de hoofdmacht. Er is veel belangstelling voor de spits. Onder meer Real Valladolid uit Spanje is zeer concreet, zo weet het ED.

Datzelfde medium weet dat Van Duiven ook op de radar van Heracles Almelo staat. De Heraclieden hebben met Ernest Faber een trainer en manager die de aanvaller goed kent. Daarnaast heeft de degradatiekandidaat ruimte op het budget, aangezien Jizz Hornkamp vrijdagavond voor een recordbedrag vertrok naar AZ.

Naast Van Duiven, zijn ook Tai Abed en Dele Thomas niet mee op trainingskamp. Van eerstgenoemde is bekend dat hij deze winter, mits er een acceptabele bieding binnenkomt, mag vertrekken bij de Eindhovenaren. Thomas is er niet bij wegens ziekte, zo verzekeren ingevoerde bronnen bij PSV aan het ED. Het contract van het grote talent loopt overigens af.

Robin van Duiven

Robin van Duiven
Jong PSV
Team: Jong PSV
Leeftijd: 19 jaar (8 apr. 2006)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong PSV
20
14
2025/2026
PSV
0
0
2024/2025
Jong PSV
2
1
2023/2024
Jong PSV
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

