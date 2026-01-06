Noa Vahle is vorig seizoen na de wedstrijd PSV - Ajax (0-2) op Instagram 'heel heftig' bedreigd door een supporter van PSV, die ze vervolgens keihard op zijn nummer zette. Dat vertelt de verslaggever en presentator van SBS6 en Ziggo Sport in de podcast HNM, die ze maakt met Hélène Hendriks en Merel Ek.

Het Ajax van toenmalig trainer Francesco Farioli was op 30 maart 2025 in het Philips Stadion met 0-2 te sterk voor PSV, door doelpunten van Davy Klaassen en Bertrand Traoré. "Eigenlijk tegen alle verwachtingen in", weet Vahle nog. "Dat was voor PSV best wel een pittig moment. Die stonden enorm voor, maar Ajax kwam ineens hartstikke dichtbij. Ik had een voorspelling gedaan met Valentijn (Driessen, red.), die had hem weer mis. Zoals gewoonlijk. Dus ik had dat gerepost en erbij gezet: 'Nou, hij zit er weer lekker naast, die Valentijn'."

"Toen kréég ik me toch een berichtje op Instagram van een fan van PSV", vervolgt Vahle haar relaas. "Je moet dood, en dit en dat. Nou echt, héél heftig. Het was gewoon een jongen met naam, toenaam en profielfoto. Die had denk ik iets gebruikt en was heel boos dat zijn club had verloren. Toen heb ik hem even opgezocht op LinkedIn en zag ik dat hij een hele goede functie had bij één of andere supermarktketen."

Vahle besloot de fan in kwestie de stuipen op het lijf te jagen: "Toen heb ik hem de volgende dag een berichtje gestuurd: 'Hai... Als je voortaan dit soort berichten naar iemand stuurt, weet wel dat ik je zomaar op LinkedIn kan vinden en dat ik zojuist even een berichtje naar je management heb gestuurd'." Hendriks en Ek roepen verbaasd uit: "Heb je dat gedaan?", waarop Vahle antwoordt: "Dat héb ik niet gedaan, maar hij dacht dat ik het had gedaan..." Haar reactie had het gewenste effect: "Ik heb nooit meer wat gehoord. Die is zó zuur wakker geworden dat ik dacht: 'Heerlijk'", besluit Vahle.