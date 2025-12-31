Noa Vahle (26) heeft in HNM De Podcast een bijzonder verhaal uit de doeken gedaan. De presentatrice en haar moeder Linda de Mol (61) gingen tijdens een vakantie in Londen ’s avonds op stap, maar kwamen per ongeluk terecht in de beruchte nachtclub The Box. Volgens Vahle raakten zij en haar moeder daar ‘getraumatiseerd’.
Vlak voor Kerstmis ging Vahle samen met De Mol en haar schoonzus Chelsey Weimar een paar dagen naar Londen. In het weekend besloot het drietal het nachtleven te ontdekken en gingen ze de stad in. Dit resulteerde in een bijzondere avond. De Mol was op dat moment al bijna dertig jaar niet meer op stap geweest en ook Vahle – die zichzelf omschrijft als ‘oma van haar vriendinnengroep’ – gaat vrijwel nooit uit.
De keuze viel uiteindelijk op nachtclub The Box, waar Weimar iets over had gehoord. “Ik dacht dat The Box een soort Moulin Rouge was”, vertelt Vahle, die bij binnenkomst besefte dat ze zich beter had moeten inlezen. Een medewerker in de garderobe riep: “Oh, dames. Het wordt vanavond een hele wilde avond!”
In The Box werden meerdere shows per avond opgevoerd. Het is niet de bedoeling dat bezoekers blijven zitten tijdens een show. De eerste acts waren volgens Vahle niet bepaald ‘disgusting’. Dat veranderde echter al snel, toen er een opvallende artiest het podium op kwam. “Hij was helemaal naakt, met zijn handen op zijn rug, had een bal in zijn mond en een hondenmasker op”, vertelt de presentatrice. Inmiddels kan ze erom lachen, iets wat destijds anders was. “We waren getraumatiseerd.”
