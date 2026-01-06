Live voetbal 2

'PSV wil pas praten over Pepi bij een bedrag van 45 miljoen euro'

Ricardo Pepi in actie namens PSV tegen Union St Gillis
Foto: © Imago
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
6 januari 2026, 17:56

PSV is pas bereid om te praten over een transfer van Ricardo Pepi bij een bod van minimaal 45 miljoen euro, zo stelt transferjournalist Mounir Boualin in de SoccerNews-podcast Transfermind. De Amerikaanse spits is al een tijdje een gewild doelwit voor buitenlandse clubs, maar de Eindhovense club lijkt vastberaden om hun aanvaller te behouden.

Naar verluidt wilde Fulham recentelijk 30 miljoen euro overmaken naar Eindhoven om Pepi over te nemen van PSV. Technisch directeur Earnest Stewart geeft echter aan de spits liever binnen de gelederen te houden. "We zijn niet van plan om Ricardo te verkopen. Ook niet bij een hoger bod? Het heeft op dit moment geen zin om daarover na te denken, want dat bod is er niet", zo zegt Stewart in een gesprek met Voetbal International.

PSV vraagt minimaal 45 miljoen euro voor Pepi

Boualin denkt dat Fulham hun bod flink moet verhogen om PSV aan het denken te zetten. "Ik denk dat PSV pas bij een bedrag van minimaal 45 miljoen euro openstaat om te praten", aldus Boualin in de podcast Transfermind. "En zelfs dan is het de vraag of PSV daarmee akkoord wil gaan. De club wil het liefst dat Pepi minimaal tot de zomer in Eindhoven blijft, mede gezien de blessures van Alassane Pléa en Myron Boadu." Door de blessures van zijn concurrenten is Pepi momenteel de enige fitte spits in de selectie van PSV, al komt Guus Til daar de laatste maanden ook tot zijn recht.

Pepi voor de winterstop op dreef

De nummer 9 van PSV kwakkelde in het begin van het seizoen een beetje met zijn fitheid en werd maar mondjesmaat gebruikt door PSV. De laatste vier wedstrijden voor de winterstop leek Pepi weer een goed niveau aan te tikken. Hij speelde in alle duels minimaal 89 minuten en scoorde vier keer en gaf één assist. Boualin denkt tevens dat PSV aan het eind van het seizoen ook nog flink zal kunnen cashen voor de 22-jarige aanvaller. dat Stewart geen groot risico neemt door het bod af te wijzen. "Ik denk dat er in de zomer altijd clubs zullen zijn die datzelfde bedrag zullen bieden, dat kan alleen maar hoger uitvallen." Het contract van de 22-jarige Pepi loopt door tot medio 2030, wat PSV in een sterke onderhandelingspositie plaatst. Misschien willen de Eindhovenaren zelfs meer dan de genoemde 45 miljoen euro.

Vind jij dat PSV Ricardo Pepi moet verkopen voor 45 miljoen euro?

55 stemmen
Docker
629 Reacties
50 Dagen lid
1.740 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vraag me af of ze die 45 gaan krijgen.Ik geloof er niet zoveel van. Ik heb het gevoel dat het bij een bod van 35 of 36 wel zo'n beetje ophoudt met de biedingen. Vijfenveertig vind ik ook wat veel.

De kikker
401 Reacties
999 Dagen lid
579 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Docker is ook omdat he tin de winter is en psv geen backups heeft voor guus til. In de zomer is hij goedkoper

Derk62
39 Reacties
880 Dagen lid
72 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ja Docker, wakker worden😀

12deman
790 Reacties
191 Dagen lid
657 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wordt dus niet gepraat, 30mln lijkt me realistisch wanneer ie een heel seizoen speelt!

