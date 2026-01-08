PSV heeft donderdag voor opschudding gezorgd op social media. De Eindhovenaren deelden een foto van een levensgroot spandoek op het Philips Stadion met de tekst: ‘PVS wenst je een sportief 2026’. Journalisten vermoedden al snel dat er een geheime boodschap achter de banner schuilgaat.
Rond de klok van twaalf uur deelde de koploper van de Eredivisie een opvallende foto op de sociale kanalen. Op het Philips Stadion is een mega-spandoek te zien waarop nota bene de naam van de Eindhovense voetbalclub verkeerd is gespeld. De post is inmiddels weer van social media verwijderd.
Journalisten als Jeroen Kapteijns en Rik Elfrink vermoeden dat het doek opzettelijk is opgehangen. Elfrink, PSV-watcher namens het Eindhovens Dagblad, merkt daarbij op dat niemand bij het Philips Stadion aanstalten maakt om de banner weg te halen. Onder supporters leeft de hoop dat het doek iets te maken heeft met de contractsituatie van trainer Peter Bosz.
Jeroen Kapteijns van De Telegraaf rekent echter af met die illusies. “Het foutje is naar verluidt niet toevallig, maar heeft naar ik begrijp niets te maken met de contractsituatie van Bosz. Sommigen zagen er een geheime boodschap in”, meldt de journalist op X. Of PSV het doek bewust heeft opgehangen of dat het om een fout gaat, zal hoogstwaarschijnlijk later duidelijk worden.
Het contract van Peter Bosz bij PSV loopt aankomende zomer af. De Eindhovenaren willen graag verder met de succescoach, die zelf nog twijfelt over een verlenging van zijn contract. De oefenmeester lijkt namelijk open te staan om de opvolger van Ronald Koeman te worden bij het Nederlands elftal, mocht hij vertrekken na het WK.
Volgens mij steekt er niets achter. PSV wenst iedereen een sportief 2026 toe.. Spelfout? Dat gebeurt vaker bij deze club. Ik kan me nog herinneren dat ze in het programma boekje? of in het stadion Champions league hadden geschreven Champignons League
Er stond Champignons League op een veldbreed spandoek achter een van de doelen.
