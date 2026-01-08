Live voetbal

PSV verwijdert mysterieuze post razendsnel van socials

PSV verwijdert mysterieuze post razendsnel van socials
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
8 januari 2026, 12:33   Bijgewerkt: 12:51

PSV heeft donderdag voor opschudding gezorgd op social media. De Eindhovenaren deelden een foto van een levensgroot spandoek op het Philips Stadion met de tekst: ‘PVS wenst je een sportief 2026’. Journalisten vermoedden al snel dat er een geheime boodschap achter de banner schuilgaat.

Rond de klok van twaalf uur deelde de koploper van de Eredivisie een opvallende foto op de sociale kanalen. Op het Philips Stadion is een mega-spandoek te zien waarop nota bene de naam van de Eindhovense voetbalclub verkeerd is gespeld. De post is inmiddels weer van social media verwijderd.

Artikel gaat verder onder video

Journalisten als Jeroen Kapteijns en Rik Elfrink vermoeden dat het doek opzettelijk is opgehangen. Elfrink, PSV-watcher namens het Eindhovens Dagblad, merkt daarbij op dat niemand bij het Philips Stadion aanstalten maakt om de banner weg te halen. Onder supporters leeft de hoop dat het doek iets te maken heeft met de contractsituatie van trainer Peter Bosz.

Jeroen Kapteijns van De Telegraaf rekent echter af met die illusies. “Het foutje is naar verluidt niet toevallig, maar heeft naar ik begrijp niets te maken met de contractsituatie van Bosz. Sommigen zagen er een geheime boodschap in”, meldt de journalist op X. Of PSV het doek bewust heeft opgehangen of dat het om een fout gaat, zal hoogstwaarschijnlijk later duidelijk worden.

Contract Peter Bosz

Het contract van Peter Bosz bij PSV loopt aankomende zomer af. De Eindhovenaren willen graag verder met de succescoach, die zelf nog twijfelt over een verlenging van zijn contract. De oefenmeester lijkt namelijk open te staan om de opvolger van Ronald Koeman te worden bij het Nederlands elftal, mocht hij vertrekken na het WK.

➡️ Meer nieuws over PSV

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Van Persie rekent Slory 'zeker niet' af op cruciale fout tegen AZ

  • Gisteren, 17:59
  • Gisteren, 17:59
Elfrink ontkracht Turks gerucht over PSV en Szymanski onmiddellijk

Elfrink ontkracht Turks gerucht over PSV en Szymanski onmiddellijk

  • Gisteren, 15:24
  • Gisteren, 15:24
KNVB zet streep door vrijdagavondwedstrijden door winterse omstandigheden

KNVB zet streep door vrijdagavondwedstrijden door winterse omstandigheden

  • Gisteren, 13:36
  • Gisteren, 13:36
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
427 Reacties
599 Dagen lid
558 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Volgens mij steekt er niets achter. PSV wenst iedereen een sportief 2026 toe.. Spelfout? Dat gebeurt vaker bij deze club. Ik kan me nog herinneren dat ze in het programma boekje? of in het stadion Champions league hadden geschreven Champignons League

Dhr. Reuring
Erkende gebruiker! Meer info
438 Reacties
999 Dagen lid
5.231 Likes
Dhr. Reuring
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Er stond Champignons League op een veldbreed spandoek achter een van de doelen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
427 Reacties
599 Dagen lid
558 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Volgens mij steekt er niets achter. PSV wenst iedereen een sportief 2026 toe.. Spelfout? Dat gebeurt vaker bij deze club. Ik kan me nog herinneren dat ze in het programma boekje? of in het stadion Champions league hadden geschreven Champignons League

Dhr. Reuring
Erkende gebruiker! Meer info
438 Reacties
999 Dagen lid
5.231 Likes
Dhr. Reuring
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Er stond Champignons League op een veldbreed spandoek achter een van de doelen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel