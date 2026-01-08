De ‘fout’ op het levensgrote spandoek van PSV op het Philips Stadion blijkt een stunt van Centraal Beheer. De verzekeringsmaatschappij wil met de actie mensen bewust maken van de risico’s die ondernemers lopen en hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen vergissingen.

PSV zorgde donderdagmiddag voor opschudding op sociale media, toen het een foto deelde van een groot spandoek met de tekst ‘PVS wenst je een sportief 2026’. Het spandoek was daadwerkelijk opgehangen bij het Philips Stadion. Journalisten vermoedden al snel dat het om een ‘bewuste stunt’ ging.

Artikel gaat verder onder video

Dit blijkt dus ook het geval. “De actie staat symbool voor een situatie die iedere ondernemer kan overkomen. Bijvoorbeeld iets kapotmaken bij uitvoering van een opdracht kan leiden tot claims van klanten of opdrachtgevers”, schrijft Centraal Beheer.

Kort na de ‘fout’ verscheen een tweede banner met de bekende boodschap ‘Even Apeldoorn bellen’. “In een stadion waar elke fout wordt uitvergroot, laat de actie zien hoe herkenbaar dat ook is voor ondernemers. Net als in het voetbal kan één moment grote gevolgen hebben, op én buiten het veld”, reageert Frans Janssen, commercieel directeur van PSV.