Live voetbal 3

Ricardo Pepi loopt absurde blessure op bij maken van doelpunt

Ricardo Pepi
Foto: © ESPN
1 reactie
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
10 januari 2026, 20:45   Bijgewerkt: 21:06

Een ongelooflijke tegenvaller voor PSV zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Aanvalsleider Ricardo Pepi raakte halverwege de eerste helft geblesseerd bij nota bene het maken van een doelpunt.

Volg PSV - Excelsior hier in ons liveblog!

Nadat Paul Wanner PSV na acht minuten voetballen op voorsprong had gebracht met zijn eerste doelpunt in Eindhovense dienst, verdubbelde Pepi een klein kwartier later de marge. De Amerikaanse spits tikte bij de tweede bal binnen na een lage voorzet van Guus Til, maar bleef vervolgens liggen in het doel van Excelsior.

Artikel gaat verder onder video

Pepi zwabberde met zijn benen en maakte daarmee duidelijk veel pijn te hebben. De aanvaller leek bij het scoren ongeluk terecht te komen op zijn linkerarm en schreeuwde het uit van de pijn. Pepi liep vervolgens met behulp van de medische staf van het veld en werd vervangen door Couhaib Driouech.

Het betekent voor Pepi nieuw blessureleed. De internationaal van Amerika stond vanaf het begin van vorig kalenderjaar ongeveer acht maanden uit de roulatie met een knieblessure.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Foppe de Haan

Interview: Foppe de Haan maakt de balans op na eerste seizoenshelft

  • Gisteren, 14:02
  • Gisteren, 14:02
Het Philips Stadion van PSV

Spelfout op mega-PSV-spandoek blijkt stunt van Centraal Beheer

  • do 8 januari, 16:26
  • 8 jan. 16:26
PSV verwijdert mysterieuze post razendsnel van socials

PSV verwijdert mysterieuze post razendsnel van socials

  • do 8 januari, 12:33
  • 8 jan. 12:33
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

infielder
281 Reacties
1.017 Dagen lid
1.316 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij stond al 8 maanden aan de kant vanaf het begin van dit kalenderjaar. Dat klopt natuurlijk niet. Want het is januari nu...

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

infielder
281 Reacties
1.017 Dagen lid
1.316 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij stond al 8 maanden aan de kant vanaf het begin van dit kalenderjaar. Dat klopt natuurlijk niet. Want het is januari nu...

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ricardo Pepi

Ricardo Pepi
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 23 jaar (9 jan. 2003)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
14
7
2024/2025
Jong PSV
1
1
2024/2025
PSV
18
11
2023/2024
Jong PSV
1
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel