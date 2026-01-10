Een ongelooflijke tegenvaller voor PSV zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Aanvalsleider Ricardo Pepi raakte halverwege de eerste helft geblesseerd bij nota bene het maken van een doelpunt.
Nadat Paul Wanner PSV na acht minuten voetballen op voorsprong had gebracht met zijn eerste doelpunt in Eindhovense dienst, verdubbelde Pepi een klein kwartier later de marge. De Amerikaanse spits tikte bij de tweede bal binnen na een lage voorzet van Guus Til, maar bleef vervolgens liggen in het doel van Excelsior.
Pepi zwabberde met zijn benen en maakte daarmee duidelijk veel pijn te hebben. De aanvaller leek bij het scoren ongeluk terecht te komen op zijn linkerarm en schreeuwde het uit van de pijn. Pepi liep vervolgens met behulp van de medische staf van het veld en werd vervangen door Couhaib Driouech.
Het betekent voor Pepi nieuw blessureleed. De internationaal van Amerika stond vanaf het begin van vorig kalenderjaar ongeveer acht maanden uit de roulatie met een knieblessure.
