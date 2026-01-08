Matthijs van Nieuwkerk als gast bij Vandaag Inside? De makers van het programma hoopten erop, maar het lijkt er niet van te komen. Van Nieuwkerk zelf zit er namelijk niet op te wachten.

Een eventuele komst van Van Nieuwkerk naar Vandaag Inside komt ter sprake, nadat de voormalig presentator van De Wereld Draait Door zich lovend uitliet over Wilfred Genee. Hij liet in zijn eigen column weten dat Genee onmisbaar is voor Vandaag Inside en de beste talkshow-host van Nederland is.

"Een dergelijk compliment uit de mond van iemand als Matthijs is heel bijzonder", zegt Genee tegen De Telegraaf. "Vooral omdat hij als geen ander weet wat erbij komt kijken. Dat geeft zo’n compliment nog meer waarde. Hij is wat mij betreft altijd welkom bij Vandaag Inside, maar ik heb het idee dat hij tv even laat voor wat het is."

En dat voorgevoel van de presentator van Vandaag Inside blijkt te kloppen. De Telegraaf heeft namelijk navraag gedaan bij het management van Van Nieuwkerk: "Televisie speelt nu geen enkele rol in zijn leven en plannetjes."