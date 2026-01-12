Hélène Hendriks ligt momenteel onder vuur door haar aanpak van de situatie met Jack van Gelder. De presentatrice van De Oranjewinter gaf in eerste instantie aan dat de verslaggever op vakantie was, maar volgens Van Gelder is dit niet waar. Aran Bade stelt bij RTL Boulevard dat hij vindt dat Hendriks de kijker duidelijkheid moet geven, in plaats van eromheen te draaien.

Hendriks vertelde recent in een interview met De Telegraaf waarom Van Gelder, maar ook Rutger Castricum en Noa Vahle deze winter niet als vaste gasten te zien zullen zijn in De Oranjewinter. "Dit heeft met vakanties te maken", aldus de presentatrice. Van Gelder verduidelijkte echter dat hij te horen heeft gekregen dat hij ‘gewoon niet welkom is’ in de talkshow. Volgens de 75-jarige journalist heeft hij nog wel prima contact met Hendriks.

Bij RTL Boulevard komt de situatie rondom De Oranjewinter ook ter sprake. Bade geeft aan dat het gissen blijft wat er precies aan de hand is. “Het is wel apart, want Jack van Gelder heeft samen met Hélène een beetje die Oranjezomer neergezet”, zegt de verslaggever. “Dat was een beetje de rol van Johan Derksen (bij Vandaag Inside, red.). Ja, hij is er nu gewoon niet.”

Hendriks zelf weigert iets over de situatie te zeggen. Vorige week bracht Hugo Borst hem ter sprake, waarna ze enkel moest lachen en vervolgens het onderwerp veranderde. “Dát vond ik zo goed aan Hélène: ze zei wel altijd wat ze vindt, ook bij Vandaag Inside wordt dat gewaardeerd.” Nu doet ze dat niet en Bade denkt dat daar meer achter zit.

“Ik denk dat ze gewoon toch hebben gekozen om minder op de wind van Jack te gaan varen, want hij heeft wel een uitgesproken mening, en dat ze iets anders willen proberen”, zegt de entertainmentdeskundige. “Dat zou ik als ik Hélène was gewoon zeggen. Dat heeft ze niet gedaan.” Dat Hendriks zich achter haar redactie verschuilt, vindt Bade ook onzinnig. “Hélène heeft er echt wel ook een mening over en als zij het niet meer wil, dan kan dat natuurlijk ook.”