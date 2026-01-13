Hélène Hendriks denkt dat er meerdere redenen zijn waarom Rafael van der Vaart en elkaar niet mogen. Volgens de sportpresentatrice speelt Sylvie Meis daar ook een rol in.

In de podcast HNM bespreekt Hendriks samen met Noa Vahle de aanstaande transfer van Maximilian Ibrahimovic naar Ajax. Hij komt bij de Amsterdamse club samen te spelen met Damián van der Vaart, de zoon van Rafael van der Vaart en Sylvie Meis.

Artikel gaat verder onder video

Noa Vahle kijkt daar erg naar uit: "Zlatan en Rafael hebben een godsgruwelijke bloedhekel aan elkaar. Dat is een heel lang verhaal, maar in 2004 tijdens een duel tussen Nederland en Zweden schopte Zlatan onze Raf uit de wedstrijd. Op zijn enkel."

Hendriks vermoedt dat Van der Vaart en Ibrahimovic elkaar ook om een andere reden niet mogen: “Er ligt nog wel iets aan ten grondslag. Volgens mij heeft Sylvie Meis, die destijds bezig was met Rafael, even iets gehad met Zlatan", zegt de presentatrice. Zeker weten doet Hendriks het echter niet: "Ik dacht dat dat in zijn biografie stond, moeten we even checken. Maar volgens mij is dat zo", zegt Hendriks.

Het gaat in ieder geval om geruchten die al in 2003 circuleerden. De relatie tussen Ibrahimovic en Van der Vaart zou volgens die geruchten zijn verslechterd toen Van der Vaart een relatie kreeg met Meis.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.