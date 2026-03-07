heeft zaterdag zijn kans gegrepen om zich te laten zien tegen Ajax. De twintigjarige verdediger wordt door Ajax verhuurd aan FC Groningen en behoorde zaterdag tot de uitblinkers in de wedstrijd tussen beide clubs.

Het hoogtepunt van de wedstrijd van Janse was ongetwijfeld zijn assist bij de 1-0 van Groningen. Met een messcherpe dieptepass vanaf eigen helft stelde hij Thom van Bergen in staat om te scoren. Door heel ver in te dribbelen — vanaf de eigen helft tot bijna aan het Groningse strafschopgebied — speelde hij ook een cruciale rol in de aanloop naar de 2-1.

Verder liet Janse zich gelden in defensief opzicht. Negen minuten na de pauze stopte hij Anton Gaaei af in het zestienmetergebied; in minuut 87 moest Wout Weghorst eraan geloven. Met zijn goed getimede sliding maakte Janse de spits van Ajax onschadelijk. Die tackle vierde Janse door uitbundig te juichen.

Tijdens de wedstrijd ontving de Zeeuw al de nodige complimenten op sociale media: supporters van Ajax noemden hem gekscherend 'de beste Ajacied' op het veld en concludeerden dat hij zijn visitekaartje heeft afgegeven.

Dick Lukkien, de trainer van Groningen, spreekt bij ESPN van een ‘geweldige bal bij de eerste goal’. “Ook in het verdedigen vond ik hem geweldig. Echt een uitstekende pot. Ik houd er normaal niet zo van om mensen eruit te pikken, maar dat is in dit geval wel terecht.”

Hoewel er geen beter moment was om zichzelf te laten zien dan in deze wedstrijd, bewijst Janse zich al langere tijd in Groningen. Hij is bezig aan een stabiel seizoen; vooral zijn kwaliteiten aan de bal vallen dit seizoen op. Janse is comfortabel aan de bal en beschikt over een uitstekende inspeelpass.

Bij Ajax vormen Josip Sutalo en Youri Baas momenteel het hart van de verdediging, terwijl Aaron Bouwman eerder dit seizoen ook de nodige speelminuten kreeg. In de wetenschap dat er een nieuwe in aantocht is, zal Janse hopen zich in de voorbereiding op het nieuwe seizoen te kunnen ontwikkelen tot basisspeler bij Ajax.

FC Twente of Ajax?

Ook analist Kenneth Perez van ESPN is lyrisch over het optreden van Janse. “Hij was wat mij betreft de man van de wedstrijd. Hij had heel goede ingrepen en was bijzonder goed in de passing. Een heel goede wedstrijd van Dies Janse”, zei de voormalig middenvelder na de 3-1 zege van Groningen.

“Hij is nog steeds van Ajax. Maar bij FC Twente loopt een linker centrale verdediger die waarschijnlijk naar een veel grotere club gaat”, doelt hij op Ruud Nijstad, die wordt gelinkt aan Bayern München en FC Barcelona. “Janse zou een goede verdediger zijn voor Twente.” Perez betwijfelt of Janse aan de bak komt bij Ajax. “Baas is wel een van de betere spelers bij Ajax. Op die positie hoeven ze niet zozeer in te grijpen, er zijn andere posities die belangrijker zijn."