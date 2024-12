Slot en Ten Hag feliciteren Kraay en noemen Sophie, die haar gezicht laat zien

Hans Kraay junior viert zondag zijn 65ste verjaardag. De analist van ESPN wordt tijdens Goedemorgen Eredivisie verrast met een compilatie van felicitaties vanuit de voetbalwereld. Voetballers als , , en spraken een boodschap in voor Kraay, evenals trainers als Ronald Koeman, Erik ten Hag en Arne Slot.

Brobbey heeft een lieve boodschap voor Kraay, waarmee hij voor een lach op het gezicht van de analist zorgt. “Maak er een heel leuke dag van met je familie, kinderen, met die leuke vrouw. Als je op vakantie gaat, geniet dan ook, met die vrouw.” Veerman grapte in zijn videoboodschap: “Ik zou lekker met pensioen gaan als ik jou was.”

Lang, die onlangs een Gouden Plaat kreeg uitgereikt van Kraay voor zijn single Damage, zegt: “Hansie, gefeliciteerd met je 65ste verjaardag, oude taart. Ik vind je een topgozer, maar dat wist je al. Ondanks de generatiekloof mag ik je heel erg. Ik hoop dat je een leuke dag hebt en ervan geniet.”

Ook bondscoach Ronald Koeman feliciteert Kraay met de mijlpaal. "Je weet dat ik de Keuken Kampioen Divisie volg en ik zie je dus iedere vrijdagavond op tv. Je kan nog heel wat jaartjes door. Geniet van deze mooie dag. Kus voor je lieve vrouwtje." De vrouw van Kraay, Sophie, was ook aanwezig bij Goedemorgen Eredivisie, ondanks dat ze volgens Kraay 'nooit in beeld wil'.

Reacties Ten Hag en Slot

Ten Hag, voormalig ploeggenoot van Kraay bij De Graafschap, zegt: "65 jaren jong, met energie, passie en kennis van zaken. Of het nu topvoetbal is, het Nederlands elftal of de Keuken Kampioen Divisie, je weet overal alles van en je brengt het op buitengewoon bijzondere wijze. Hans, ik wens je nog heel veel meer goede jaren, in volle tevredenheid, met veel liefde en geluk, samen met je lieve vrouw Sophie."

Arne Slot, trainer van Liverpool, feliciteert Kraay ook. "Mensen vragen mij weleens wat ik mis aan Nederland. Een van de dingen is de interviews die wij samen hadden. Je hebt me weleens ingefluisterd dat niet alleen ik die mis, maar Sophie ook. Ik wens je een hele fijne verjaardag met je geliefden. Ik hoop dat je een heel mooie dag hebt. Ik blijf je volgen, ook hier vanuit Engeland, iedere vrijdag als je de pareltjes uit de Keuken Kampioen Divisie weet te vinden."

Kraay liet weten dat hij zich nog geen 65 voelt. “Als je bij Feyenoord, Ajax of PSV bent, en je jonge jongens als Brobbey, Hartman en Lang in de tunnel tegenkomt, roepen ze: ‘Hey, Hansie!’ Dat zeggen ze niet tegen iemand die 65 is, dus die zullen er nu wel mee gaan stoppen, nu ze het weten.”

