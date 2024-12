Hugo Borst stelt plots 'persoonlijke, gevoelige vraag' aan Hans Kraay junior

Hans Kraay junior viert zondag zijn 65ste verjaardag en werd zaterdagavond alvast toegezongen door de gasten van De Eretribune. De verslaggever, die in Alkmaar was voor AZ – FC Twente en via een videoverbinding aanwezig was bij het praatprogramma, kreeg een persoonlijke vraag voorgelegd van Hugo Borst.

“Hans, ik heb even een persoonlijke vraag”, leidde Borst zijn vraag in. “Eigenlijk mag je het niet vragen, want het is privacygevoelig. Maar dat hoofd… Gooi je daar weleens een botoxje in?”

Presentator Jan Joost van Gangelen reageerde: “Nou ja, Hugo Borst!” Kraay grapte: “De lijn wordt verschrikkelijk slecht opeens, Hugo. Maar nee, ik heb niet de schoonvader van Ronald de Boer in de keuken. Nee hoor, geen botox.” Borst concludeerde: “Ongelooflijk, wat een goede genen.”