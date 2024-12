Hans Kraay junior verrast Noa Lang: ‘Ik kan even niet uit mijn woorden komen’

Hans Kraay junior heeft woensdag een Gouden Plaat uitgereikt voor zijn single Damage, zo blijkt uit beelden van ESPN. Nadat de aanvaller van PSV na een doelpunt reclame had gemaakt voor zijn nieuwe nummer, vroeg de analist hem of hij niet een keer normaal kon juichen.

Lang bracht eind oktober het nummer Damage uit samen met Ronnie Flex. De single van Noano, de artiestennaam van de buitenspeler, is ontzettend populair. Na bijna twee maanden is het nummer op Spotify al 13,5 miljoen keer beluisterd, waarmee de vorige track van Lang, 7K op je Feestje, al is gepasseerd. Vlak na de release van het nummer scoorde Lang tegen PEC Zwolle, waarna hij bij het juichen een shirt met ‘Noano’ en rugnummer ‘9+1’ omhooghield. Dat is een referentie naar een zin uit Damage: “Je bent een 9+1 als m’n rugnummer.”

Na afloop van die wedstrijd voerde Lang een opvallend gesprek met Kraay. “Even serieus… Waarom krijgen we na elke goal het circus Noa Lang?”, vroeg de analist zich destijds af. “Ik moet eerlijk zeggen: ik ben fan van jou als voetballer, maar ik hoor wel bij de mensen die zeggen: kan die verdomme niet een keer normaal juichen?” De aanvaller was het daar zelf niet mee eens en stelde dat de kritiek van Kraay te maken had met een ‘generatiekloof’.

Nu Damage meer dan tien miljoen keer is beluisterd op Spotify, krijgt Lang een Gouden Plaat uitgereikt. Nadat deze eer vorige keer voor Ronnie Flex was weggelegd, is het dit keer Kraay die de onderscheiding mag weggeven. “Met blosjes op de wangen ben ik op weg naar Noano, om hem te verrassen met een Gouden Plaat”, begint Kraay in de video van ESPN.

Lang verrast door bezoek Kraay

Lang, die aan de koffie zit, is blij om de analist te zien. “Hansie, goed je te zien! Wat doe jij nou, gek?”, vraagt de buitenspeler zich af. “Ik doe niet gek, dit is ‘m. De Gouden Plaat!”, antwoordt Kraay. De PSV’er had duidelijk niet verwacht dat hij deze op dit moment kan krijgen en weet niet wat hij moet zeggen. “Sorry, ik kan even niet uit mijn woorden komen”, zegt hij lachend. Vervolgens vraagt de tafelgenoot van Lang of hij wist dat Kraay ook een nummer heeft uitgebracht. “Weet ik, iets ander genre”, antwoordt de aanvaller. “Iets ander genre, maar wel nummer één”, haakt Kraay daarop in. “Alles wat ik doe is goud.” Lang sluit de video af door alle luisteraars te bedanken en hint alvast naar een volgend nummer. “Jullie zijn nog niet van me af.”

