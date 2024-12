NOS-presentator komt plots met eigen versie van Damage van Noa Lang

Sjoerd van Ramshorst heeft in de uitzending van Met het Mes op Tafel van afgelopen donderdag plotseling een cover van Damage van en Ronnie Flex opgevoerd. De versie van de presentator van Studio Voetbal wordt enkel begeleid door pianomuziek.

Eind oktober bracht Lang het nummer Damage uit samen met rapper Ronnie Flex. In de track maakt de aanvaller van PSV meerdere referenties naar het feit dat hij profvoetballer is. De single van Noano, de artiestennaam van de buitenspeler, is ontzettend populair. Na bijna twee maanden is het nummer op Spotify al 12,8 miljoen keer beluisterd, waarmee de vorige track van Lang, 7K op je Feestje, al is gepasseerd.

Dat Damage een stuk meer mainstream is dan het vorige nummer van Lang, werd donderdagavond duidelijk. In de uitzending van Met het Mes op Tafel introduceert Van Ramshorst de muziekvraag, waarna hij met twee van zijn collega’s begint te zingen. Onder begeleiding van een piano voert de Studio Voetbal-presentator het refrein van het nummer van Lang op.

Ronnie Flex wil meer horen

Omroep Max deelt het fragment daags na de uitzending op Instagram, waar dit goed wordt ontvangen. Ook Ronnie Flex is de post tegengekomen. “Geweldig”, schrijft de rapper in een reactie. “We hebben een hele versie nodig op Spotify!” Van Ramshorst heeft daar zelf ook op gereageerd. “Eerst nog even oefenen op mijn tennisopslag”, refereert de presentator aan de zin ‘kom en stuiter, net tennis’ in het refrein.

