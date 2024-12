Supporters van Koninklijke HFC uiten kritiek op PSV: 'Erg jammer'

Enkele supporters van de Koninklijke HFC hebben zich na afloop van de KNVB Bekerwedstrijd tegen PSV beklaagd over het uitvak van het Philips Stadion. Zoals altijd hingen er netten voor uitvak en daarover waren de twee heren niet te spreken.

Koninklijke HFC was met liefst 1300 supporters afgereisd naar Eindhoven. Tegen de landskampioen ging de tweede divisionist met liefst 8-0 onderuit door doelpunten van Hirving Lozano, Guus Til, Ricardo Pepi (tweemaal), Ivan Perisic (tweemaal) en eigen doelpunten van Mitchel Michaelis en Ruben Heeremans.

Ondanks de nederlaag gaan de supporters tevreden naar huis. "Echt geflatteerd hoor deze uitslag. HFC was echt ongelukkig met de afronding vond ik", vertelt de supporter, die van mening is dat de club minimaal één 'eregoal' had moeten maken. "Dat had ik zeker verwacht en dat hadden ze ook zeker verdiend. Ik vind dat ze best goed hebben gespeeld en goed hebben gecombineerd."

Kritiek op PSV

De man en een andere Koninklijke HFC-supporter hadden nog wel een puntje van kritiek voor de Eindhovenaren. "Ik vond het jammer dat we tegen gaas aan moesten kijken boven", benoemt de man. "Erg jammer. We zijn hele brave supporters", vult zijn collega-supporter hem aan. "Dat ze die netten niet kunnen weghalen voor de supporters van HFC. Dat vind ik echt jammer. Dat hadden we ook wel verdiend. We zijn echt brave supporters. We staan voor de club en gaan niet gooien of iets. We zijn er gewoon voor de club."

