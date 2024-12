Koninklijke HFC-supporter spuwt live tegen PSV zijn gal, kijkers reageren kritisch

Een supporter van Koninklijke HFC heeft dinsdagavond live op ESPN zijn gal gespuwd over de goedgekeurde 3-0 van Ricardo Pepi. Na het doelpunt van de PSV-spits schakelde de betaalzender over naar het uitvak met de meegereisde fans uit Haarlem, waarna een tweetal supporters hun onvrede uitsprak.

PSV heeft geen enkele moeite met de Koninklijke HFC en staat halverwege met 4-0 voor door doelpunten van Hirving Lozano, Ricardo Pepi, Guus Til en een eigen doelpunt van Koninklijke HFC-doelman Mithcel Michaelis. Aan de 3-0 van Pepi hing echter een buitenspelluchtje, daar de Amerikaan met een teen buitenspel leek te staan. In de KNVB Beker is er vooralsnog geen VAR aanwezig, waardoor het doelpunt van PSV 'gewoon' werd goedgekeurd.

Dat de treffer van Pepi werd goedgekeurd zorgde voor onvrede bij de meegereisde supporters uit Haarlem. "Het was hartstikke buitenspel die goal. Die telt niet. Die eerste ook niet. Waardeloos. Kansloos", reageert een Koninklijke HFC-supporter live op ESPN. "We zagen het hier met zijn tweeën en we denken echt dat het buitenspel was", vult een mede-supporter hem aan.

"Het was dik buitenspel. De tweede was ook totaal onverdiend. En die ene van Van den Berg had erin gemoeten", vervolgt de eerste supporter zijn onvrede. "Er is geen VAR bij de beker, dat zie je", reageert de andere supporter op zijn beurt daarop.

ESPN krijgt kritiek op live-interview

Het live-interview wordt de betaalzender op X niet in dank afgenomen. "Wij betalen niet voor die domme interviews met het publiek tijdens de wedstrijd. ESPN waarom?", klinkt het toch enigszins kritisch richting de betaalzender. "Hou op met die onzin onder de wedstrijd. Ik wil gewoon voetbal kijken en zit niet op een Amsterrrrdamse Kakkerrrr te wachten die errrrgens zijn mening over geeft met een gekleurde bril op", post een ander.

