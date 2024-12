Koninklijke HFC-supporters laten zich van slechtste kant zien met kwetsende spreekkoren

De meegereisde bezoekers van Koninklijke HFC hebben zich op bezoek bij PSV van hun slechtste kant laten zien. Al vroeg in de wedstrijd waren er vanuit het uitvak in het Philips Stadion kwetsende spreekkoren te horen richting de Eindhovenaren.

Enkele minuten na de aftrap van de wedstrijd in de derde ronde van de KNVB Beker was het 'alle boeren zijn homo' massaal te horen vanuit het uitvak met 1300 meegereisde Koninklijke HFC-supporters. Kort daarna waren deze kwetsende spreekkoren opnieuw luidruchtig te horen vanuit het uitvak met de Koninklijke HFC-fans.

PSV zelf lijkt overigens weinig last te hebben van de spreekkoren, want binnen twintig minuten stond de ploeg van trainer Peter Bosz al op een 2-0 voorsprong. De openingstreffer werd gemaakt door Hirving Lozano in de twaalfde minuut, waarna Ricardo Pepi er via Koninklijke HFC-doelman Mitchel Michaelis 2-0 van maakte in Eindhoven.

