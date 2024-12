Ketser van Joël Drommel zorgt voor opmerkelijke reactie van fans in PSV-stadion

Een opmerkelijk moment dinsdagavond na een halfuur voetballen in het bekerduel tussen PSV en Koninklijke HFC. De meegereisde supporters van de tweededivisonist raakten in extase, nadat hun ploeg door een keepersfout van een serieuze kans kreeg.

Koninklijke HFC heeft zoals verwacht weinig in de melk te brokkelen op bezoek bij PSV. Hirving Lozano bracht de koploper van de Eredivisie na een klein kwartier op voorsprong en een eigen doelpunt van Mitchel Michaelise betekende kort erna al de 2-0.

Ondanks het krachtsverschil was Koninklijke HFC in de 29ste minuut wel plots dicht bij een treffer. PSV-doelman Drommel zat mis bij een verre ingooi, waarna Koen Tros zijn geluk beproefde met een volley.

Ondanks dat de inzet van de middenvelder op het dak van het doel belandde, bracht deze de fans wel in vervoering. ESPN bracht in beeld hoe het uitvak in extase raakte na de misser van Tros. “En kijk, daar de reactie!”, zei commentator Leo Oldenburger bij de beelden.

