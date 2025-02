Feyenoord komt met nieuws over Givairo Read in de Champions League

is voor één duel geschorst na de rode kaart die hij ontving na het laatste fluitsignaal bij AC Milan - Feyenoord. De achttienjarige rechtsback ontbreekt zodoende in de eerste wedstrijd van Feyenoord tegen Internazionale in de achtste finale van de Champions League.

Na het einde van de wedstrijd tussen Milan en Feyenoord, vorige week dinsdag, schoot Read de bal aan tegen opponent Strahinja Pavlovic. Van scheidsrechter Szymon Marciniak kreeg hij de rode kaart getoond. Feyenoord ging in beroep tegen het besluit, maar dat was vooral om te voorkomen dat de schorsing hoger zou uitvallen dan één wedstrijd.

De regels van de UEFA schrijven immers voor dat een speler na een rode kaart altijd een wedstrijd geschorst is. Feyenoord is er in ieder geval in geslaagd om de schorsing te beperken. Zodoende is de uitsluiting van Read voor één wedstrijd te zien als 'goed nieuws'.

Vermoedelijk moet de nieuwe trainer Robin van Persie zich komende woensdag wenden tot Jeyland Mitchell, die als centrumverdediger en rechtsback uit de voeten kan. Read zal wel mee kunnen doen tijdens de return in San Siro op dinsdag 11 maart.

Wat verwacht jij woensdag van Feyenoord - Inter? Laden... 38.6% Winst Feyenoord 28.6% Gelijkspel 32.9% Winst Inter 70 stemmen

