‘Read mist heenwedstrijd achtste finale, ongeacht beroep Feyenoord’

gaat hoe dan ook geschorst zijn voor de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League, zo weet Dennis van Eersel van Rijnmond. De jonge rechtsback kreeg na afloop van AC Milan – Feyenoord (1-1) een rode kaart, waar de Rotterdammers tegen in beroep gaan. Dit beroep moet ervoor zorgen dat Read niet meer dan een duel wordt geschorst.

Na afloop van het gelijkspel tussen Milan en Feyenoord, waarmee de Rotterdammers zich plaatsten voor de achtste finales van de Champions League, kreeg Read van scheidsrechter Szymon Marciniak de rode kaart voorgehouden. Het was niet direct duidelijk wat de achttienjarige verdediger had gedaan, maar interim-trainer Pascal Bosschaart verklaarde voor de camera’s van Ziggo Sport dat de arbiter hem had laten weten dat Read een bal tegen tegenstander Rafael Leão zou hebben aangeschoten. Uit beelden van Ziggo Sport bleek dat niet de Portugees, maar Strahinja Pavlovic het doelwit van de actie van Read was.

LEES OOK: Feyenoord raakt 'vakman' Sanches kwijt aan de KNVB

Artikel gaat verder onder video

Donderdag tegen het einde van de ochtend maakte Van Eersel bekend dat Feyenoord niet akkoord zou gaan met een eventuele schorsing van Read. De Rotterdammers moeten op zijn positie al Jordan Lotomba en Bart Nieuwkoop missen met blessures en kunnen het dus eigenlijk niet zonder de jonge rechtsback stellen.

LEES OOK: Inter treft Feyenoord óf PSV, Fabio Capello spreekt duidelijke voorkeur uit

Geen Read in heenwedstrijd tegen Inter of Arsenal

Gedurende de middag komt Van Eersel met een rectificatie over het beroep dat Feyenoord gaat aantekenen. De Rotterdammers zijn namelijk van plan een schorsing van één duel te accepteren, maar tekenen een beroep aan om te voorkomen dat dit er meer worden. De journalist schrijft dat in de regels van de UEFA staat dat Read door zijn rode kaart hoe dan ook de volgende wedstrijd moet toekijken. Het zal in ieder geval gaan om de heenwedstrijd tegen Internazionale of Arsenal. Vrijdagmiddag wordt duidelijk welke van deze ploegen de volgende tegenstander is van Feyenoord.

Feyenoord gaat dus in beroep, maar meer om een eventuele schorsing van meer dan één wedstrijd te voorkomen. De UEFA regelgeving maakt namelijk dat Read sowieso al voor de heenwedstrijd tegen Inter of Arsenal geschorst zal zijn. https://t.co/ykefOosmYq — Dennis van Eersel (@DennisVanEersel) February 20, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Pascal Bosschaart droomt: 'Ik ga het Dennis te Kloese influisteren'

Interim-trainer Pascal Bosschaart heeft een boodschap voor Dennis te Kloese, nu Feyenoord door is in de Champions League.