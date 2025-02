'Feyenoord in beroep tegen rode kaart Read na afloop van AC Milan-uit'

Feyenoord gaat niet akkoord met een eventuele schorsing van voor de achtste finales van de Champions League, zo meldt Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel. De achttienjarige rechtsback kreeg dinsdag, ná het laatste fluitsignaal van de return tegen AC Milan in San Siro, een rode kaart onder zijn neus na vermeende betrokkenheid bij een opstootje tussen spelers van beide elftallen.

Het is nog altijd niet geheel duidelijk wat arbiter Szymon Marciniak nou precies deed besluiten om Read een rode kaart voor te houden na het laatste fluitsignaal. Interim-trainer Pascal Bosschaart van Feyenoord zei voor de camera's van Ziggo Sport dat de Poolse scheidsrechter hem had laten weten dat Read een bal tegen tegenstander Rafael Leão zou hebben aangeschoten. De Portugees kreeg zelf overigens ook geel voor zijn aandeel in de ongeregeldheden.

Een mogelijke schorsing voor Read zou Feyenoord behoorlijk in de problemen brengen in de achtste finales van de Champions League. Vrijdag wordt duidelijk of de Rotterdammers het daarin opnemen tegen Arsenal of Internazionale. De absentie van de rechtsback zou Bosschaart - of eventueel een definitieve vervanger van de ontslagen Brian Priske - een behoorlijke puzzel opleveren, aangezien Bart Nieuwkoop én Jordan Lotomba er vanwege blessures sowieso nog niet bij zullen zijn. Feyenoord probeert dat scenario te voorkomen door beroep aan te gaan tekenen tegen de rode kaart die Read in San Siro kreeg, zo meldt Kranenburg.

Feyenoord zal niet akkoord gaan met een eventuele schorsing voor Givairo Read in de Champions League. De Rotterdammers gaan beroep aantekenen tegen de rode kaart die de rechtsback kreeg na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd tegen AC Milan. — Dennis van Eersel (@DennisVanEersel) February 20, 2025

