Onverwachte meevaller voor Inter: 'bliksemherstel' voor routinier, die Feyenoord-uit tóch lijkt te gaan halen

Internazionale lijkt woensdagavond in het uitduel bij Feyenoord in de Champions League tóch te kunnen beschikken over doelman . De Zwitser ontbrak de voorbije weken vanwege een gebroken duim, maar zou na een 'bliksemherstel' en met speciale bescherming in De Kuip kunnen terugkeren onder de lat. Ook lijkt de heenwedstrijd in Rotterdam 'gewoon' te gaan halen.

Sommer (36) is op 21 februari geopereerd aan zijn duim, schrijft La Gazzetta dello Sport dinsdagmiddag. De routinier werd de voorbije weken vervangen door de tien jaar jongere Spanjaard Josip Martínez, die in drie wedstrijden slechts één tegendoelpunt hoefde te slikken. Martínez zou woensdagavond echter weer plaats kunnen gaan maken voor Sommer, die met behulp van een vingerbrace weer zou kunnen terugkeren onder de lat.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Persie steekt loftrompet: 'Ik word heel blij van die samenwerking'

Daarnaast zou Çalhanoglu dinsdag de volledige groepstraining hebben voltooid en daarmee op weg zijn naar een plek in de wedstrijdselectie die afreist naar Rotterdam. De Turkse middenvelder ging afgelopen zaterdag in de Serie A-topper tegen Napoli vlak na rust naar de kant. Na afloop van dat duel, dat eindigde in een 1-1 gelijkspel, sprak trainer Simone Inzaghi zijn zorgen uit over de fysieke gesteldheid van Çalhanoglu.

LEES OOK: Inter gedwongen tot zeldzame ingreep tegen Feyenoord: voor het eerst in 8 jaar

Vooral defensief blijven er echter voldoende blessurezorgen over voor Inter. In datzelfde duel met Napoli viel Federico Dimarco namelijk uit. Omdat ook Nicola Zalewski, Matteo Darmian en Carlos Augusto in de lappenmand zitten, kan Inzaghi tegen Feyenoord maar over één fitte wingback beschikken: Denzel Dumfries. Daardoor zou Inzaghi volgens La Gazzetta weleens genoodzaakt kunnen zijn om het systeem met drie centrale verdedigers waarin Inter al jaren speelt, overboord te gooien. In dat geval zouden de Italianen in een 4-4-2-formatie aantreden met Alessandro Bastoni en Benjamin Pavard op de backposities en Dumfries als rechtshalf. Een andere optie, waarbij het standaard 3-5-2- (of 5-3-2-)systeem wél wordt gehandhaafd, zou zijn om Dumfries als linker wingback te laten starten met Pavard aan de rechterkant. Het centrale trio zou in dat geval worden gevormd door Bastoni, Stefan de Vrij en Yann Bisseck.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Opvallende verandering in gedrag De Wolf na aanstelling Van Persie

John de Wolf gedraagt zich sinds de aanstelling van Robin van Persie compleet anders bij Feyenoord.