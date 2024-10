El Ahmadi: 'Het is indrukwekkend, had hem dit seizoen al bij Feyenoord verwacht'

Karim El Ahmadi is behoorlijk te spreken over Joseph Oosting. De 52-jarige oefenmeester maakt veel indruk bij FC Twente en wordt door de oud-prof zelfs in een rijtje gezet met Arne Slot en Peter Bosz.

Bij Voetbal International gaat de analist van ESPN in op het huidige seizoen van de Tukkers. De voormalig middenvelder ziet dat FC Twente met name goed presteert in ‘grote wedstrijden’. Dit heeft alles te maken met de invloed van Oosting. “Wat hij met FC Twente heeft laten zien in de topwedstrijden, vind ik heel indrukwekkend. Met alle respect voor de spelers die ze hebben: het is een jong, onervaren team met een paar ervaren spelers”, begint El Ahmadi.

“Als je daarmee grote clubs onder druk kunt zetten, dan zegt dat heel veel over een trainer. Mooi tactisch foefje van hem: achter de spits vijf mensen neerzetten die heel dichtbij elkaar spelen, waar haast geen bal doorheen komt. Met zulke dingen laat je zien dat je een toptrainer bent”, vervolgt de analist.

‘Ik had hem dit seizoen al bij Feyenoord verwacht’

El Ahmadi denkt dat Oosting een veel ‘logischere opvolger’ van Slot zou zijn geweest. “Ik had Oosting dit seizoen al verwacht bij Feyenoord. Als je zag hoe Arne Slot het daar had neergezet en welke tactische dingen hij deed, was Oosting een logische opvolger”, zegt de voormalig Feyenoorder.

El Ahmadi vond het een gedurfde zet om in de wedstrijd tegen Manchester United (1-1) met drie aanvallend ingestelde middenvelders te spelen. “Als je het hebt over een trainer die zijn eigen weg gaat, die persoonlijkheid heeft, dan is hij daarvan een voorbeeld. Je hoort hem ook nooit klagen over spelers die hij mist, of dat hij eigenlijk een mindere selectie heeft dan concurrerende clubs. Dat siert hem. Ik plaats Oosting in een rijtje met Slot en Peter Bosz, bij de beste trainers van Nederland”, sluit hij af.

