Priske hoort van wangedrag Feyenoord-fans, maar geeft opvallende reactie

Joseph Oosting en Brian Priske zijn zondagmiddag op de persconferentie geconfronteerd met het wangedrag van de supporters van Feyenoord in De Kuip. Er waren in Rotterdam tijdens de gehele wedstrijd overduidelijk vuurwerkgeluiden te horen, waarmee de supporters van Feyenoord spotten met de vuurwerkramp van 13 mei 2000 in Enschede, waarbij 23 mensen om het leven kwamen. Alle twee de trainers kregen er echter niets van mee.

"Nee, sorry, maar ik ben ook een beetje doof volgens mij", zegt Oosting, als hij op de persconferentie de vraag krijgt of hij de vuurwerkgeluiden in De Kuip heeft meegekregen: "Ik heb dat niet meegekregen. Het is jammer. Dat is natuurlijk wel een impact bij ons in Enschede", doelt de coach van de Tukkers op de vuurwerkramp van 24 jaar geleden.

Ook Feyenoord-trainer Brian Priske werd logischerwijs gevraagd naar de vuurwerkgeluiden in De Kuip. De nieuwe trainer van de Rotterdammers kiest er echter niet voor om zijn mening te geven, aangezien hij net als Oosting niets van de geluiden van de supporters van Feyenoord heeft meegekregen.

