Go Ahead verrast door opmerkelijke UEFA-eis: 'Heel bijzonder'

Go Ahead Eagles heeft voorafgaand aan het Europa League-avontuur verschillende aanpassingen moeten doen aan stadion De Adelaarshorst. Dat vertelt algemeen directeur Jan Willem van Dop in gesprek met het clubkanaal van de Deventer Eredivisionist. Als winnaar van de KNVB Beker is Go Ahead dit seizoen verzekerd van een plek in de competitiefase van de Europa League.

Go Ahead rekende in mei in de bekerfinale in De Kuip na strafschoppen af met AZ en mag zich zo opmaken voor een rentree in de hoofdfase van een Europees toernooi. De club speelde in 2016 en 2024 weliswaar voorrondewedstrijden voor de Europa League en de Conference League, maar werd daarin uitgeschakeld door respectievelijk Ferencváros en SK Brann Bergen. Voor het laatste 'echte' Europese avontuur van de Eagles moeten we helemaal terug naar 1965, toen de club als verliezend bekerfinalist mocht deelnemen aan de Europa Cup II, omdat winnaar Feyenoord zich dat jaar als landskampioen voor de Europa Cup I plaatste. In de eerste ronde van het inmiddels al lang ter ziele gegane toernooi werd Go Ahead afgedroogd door Celtic (0-6 in Deventer, 1-0 in Glasgow).

Dit seizoen keert Go Ahead dus terug op het Europese podium. De Europese voetbalbond UEFA bracht kort na de bekerfinale al een bezoek aan De Adelaarshorst en kwam met een lijstje met aanpassingen die de club in het stadion moet doorvoeren om te voldoen aan alle eisen. "Om het stadion UEFA-proof te krijgen moesten we verschillende zaken aanpassen", zegt Van Dop. "Het uitvak is denk ik het meest belangrijke. We hebben een uitvak waarbij supporters elkaar niet kunnen zien. Dat belemmert het zicht vanuit het uitvak, maar de regel is dat iedereen zicht moet hebben op het volledige speelveld. We gaan de twee lexaanwanden vervangen door één wand, daar kan men doorheen kijken", legt de algemeen directeur uit.

De UEFA ging echter met de stofkam door het stadion en kwam met nog veel meer aanvullende voorwaarden. Zo werd zelfs de lichtinstallatie afgekeurd, zo kreeg Van Dop tot zijn verbazing te horen. "De lichtafstelling, daar zijn we druk mee bezig. Het schijnt dat het licht té wit is. Dat is heel bijzonder, maar ok, dat moet ook nog worden afgesteld. Dat heeft ook met tv te maken", legt de algemeen directeur uit.