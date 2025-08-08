Fortuna Sittard laat tiental Go Ahead in blessuretijd ontsnappen

Fortuna Sittard heeft in de openingswedstrijd van het nieuwe Eredivisieseizoen een zege op Go Ahead Eagles in de blessuretijd door de vingers laten glippen. De Limburgers kwamen tien minuten na rust met een man meer te staan na een directe rode kaart van en namen vijf minuten voor tijd via Luka Tunjic een 2-1 voorsprong, maar in de bijgetelde tijd redde verdediger met een rake kopbal een punt voor de bekerhouder: 2-2.

Fortuna-trainer Danny Buijs ruimde in zijn basisformatie onder meer ruimte in voor zomeraanwinsten Justin Hubner en Philip Brittijn. Go Ahead Eagles kon ten opzichte van vorige week, toen de strijd om de Johan Cruijff Schaal een 2-1 nederlaag tegen PSV opleverde, niet beschikken over Jakob Breum. De in de Eredivisie debuterende trainer Melvin Boel loste het op door spits Victor Edvardsen terug te halen naar de 'tien'-positie, waardoor Milan Smit in de punt van de aanval mocht starten. Zomeraanwinst Ritchonell Margaret startte net als tegen PSV als rechtsbuiten, op de positie van de naar Rangers FC vertrokken assistkoning Oliver Antman.

Margaret stond na een klein halfuur spelen aan de basis van de eerste Eredivisie-treffer van het nieuwe seizoen. De van RKC Waalwijk overgekomen aanvaller leverde een strakke voorzet af, die door Fortuna-verdediger Shawn Adewoye ongelukkig achter zijn eigen keeper Mattijs Branderhorst werd gewerkt. Adewoye werd zo op ongewenste wijze de opvolger van Leandro Bacuna, die een jaar geleden vanaf de strafschopstip voor de eerste goal van het seizoen 2024/25 tekende bij FC Groningen - NAC Breda (4-1). Fortuna kwam in de blessuretijd van het eerste bedrijf echter langszij. Een wegdraaiende voorzet vanaf de linkerflank werd tot twee keer toe doorgekopt en uiteindelijk van dichtbij door debutant Brittijn achter Eagles-keeper Jari De Busser gewerkt: 1-1.

Boel liet Margaret in de rust achter in de kleedkamer, de aanvaller werd afgelost door Oscar Pettersson. Fortuna begon sterk aan de tweede helft en dwong De Busser tot een aantal fraaie reddingen, onder meer op een inzet van Dimitris Limnios. Tot overmaat van ramp kwam Go Ahead tien minuten na rust met tien man te staan. Middenvelder Calvin Twigt kwam te laat inglijden op Kristoffer Peterson en kreeg daarvoor in eerste instantie geel van scheidsrechter Rob Dieperink. De arbiter werd echter door VAR Jochem Kamphuis naar het scherm geroepen en besliste na het zien van de beelden dat Twigt met direct rood mocht gaan douchen.

Fortuna ging daarop nadrukkelijk op zoek naar een voorsprong en drong de bezoekers ver terug. Het noopte Boel twintig minuten voor tijd tot een uiterst pijnlijke wissel: invaller Pettersson mocht weer gaan zitten om plaats te maken voor Julius Dirksen. Ook Edvardsen ging op dat moment naar de kant en maakte plaats voor debutant Melle Meulensteen, die afgelopen week werd overgenomen van Sampdoria. Naarmate de minuten wegtikten leek Go Ahead het punt veilig te gaan stellen, maar vijf minuten voor tijd ontpopte invaller Luka Tunjic tot de held van Sittard en omstreken door de 2-1 achter De Busser te werken. De Kroaat nam een voorzet van Makan AÏko ineens op de buitenkant van de voet en trof via het been van Dirksen doel. Tunjic kreeg daarna nog kansen op een tweede treffer, maar wist een vrije trap en een afstandsschot niet tussen de palen te mikken.

Waar Fortuna naliet om de voorsprong uit te bouwen, wist Go Ahead in de blessuretijd op gelijke hoogte te komen. Na een hoekschop van de rechterkant, waarbij De Busser zich eveneens in de zestien meldde, ging Branderhorst onder de bal door en kopte Gerrit Nauber de 2-2 tegen de touwen. De Duitser was in de wedstrijd tegen PSV met een eigen doelpunt nog de schlemiel, maar redde nu dus een punt voor Go Ahead Eagles.