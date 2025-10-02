Feyenoord-fans trekken na één helft opvallende conclusie: ‘Hij moet op de bank zitten’

Feyenoord-fans zijn enorm te spreken over het spel van de Rotterdammers in de eerste helft tegen Aston Villa. De ploeg van Robin van Persie haalt een hoog niveau en creëert voldoende kansen. Supporters vinden vooral het middenveld uitblinken en vrezen voor de positie van .

Het middenveld van Feyenoord wordt donderdagavond gevormd door Luciano Valente, Hwang In-beom en Sem Steijn. Quinten Timber ontbreekt wegens een voetblessure. Fans van de Rotterdammers vinden echter dat de middenvelder nog niet bepaald gemist wordt.

Timber was lange tijd onomstreden bij Feyenoord. Afgelopen seizoen droeg hij de aanvoerdersband, al werd deze hem door Van Persie ontnomen aan de start van het nieuwe seizoen. Zonder Timber in de ploeg haalt Feyenoord in ieder geval – vooralsnog – een hoog niveau: “Missen we Timber? Ik denk van niet. Nu speel je weer gewoon met elf man”, zegt een supporter bijvoorbeeld.

Lees een greep uit de reacties op Timber hieronder: