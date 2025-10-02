Live voetbal 1

Feyenoord-fans trekken na één helft opvallende conclusie: ‘Hij moet op de bank zitten’

Eerste helft bij Feyenoord - Aston Villa
Foto: © Ziggo Sport
Luuk van Grinsven
2 oktober 2025, 22:11

Feyenoord-fans zijn enorm te spreken over het spel van de Rotterdammers in de eerste helft tegen Aston Villa. De ploeg van Robin van Persie haalt een hoog niveau en creëert voldoende kansen. Supporters vinden vooral het middenveld uitblinken en vrezen voor de positie van Quinten Timber.

Het middenveld van Feyenoord wordt donderdagavond gevormd door Luciano Valente, Hwang In-beom en Sem Steijn. Quinten Timber ontbreekt wegens een voetblessure. Fans van de Rotterdammers vinden echter dat de middenvelder nog niet bepaald gemist wordt.

Timber was lange tijd onomstreden bij Feyenoord. Afgelopen seizoen droeg hij de aanvoerdersband, al werd deze hem door Van Persie ontnomen aan de start van het nieuwe seizoen. Zonder Timber in de ploeg haalt Feyenoord in ieder geval – vooralsnog – een hoog niveau: “Missen we Timber? Ik denk van niet. Nu speel je weer gewoon met elf man”, zegt een supporter bijvoorbeeld.

Lees een greep uit de reacties op Timber hieronder:

Bas Nijhuis

Bas Nijhuis krijgt mooi affiche na dramatisch optreden bij Groningen tegen Feyenoord

Melvin Boel

Ontslaat Go Ahead Eagles Melvin Boel al na 3 maanden? 'Dit doet mij niets'

Robin van Persie

Van Persie komt met advies voor Heitinga en wijst dan naar kritische Sneijder

Feyenoord - Aston Villa

Feyenoord
0 - 2
Aston Villa
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Quinten Timber

Quinten Timber
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
7
1
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Panathinaikos
1
3
3
2
Dinamo Zagreb
1
2
3
3
Midtjylland
1
2
3
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Ludogorets
1
1
3
5
Roma
1
1
3
6
Freiburg
1
1
3
7
Lille
1
1
3
8
Stuttgart
1
1
3
9
FCSB
1
1
3
10
Genk
1
1
3
11
Lyon
1
1
3
12
Porto
1
1
3
13
Aston Villa
1
1
3
14
Braga
1
1
3
15
Nottm Forest
1
0
1
16
Betis
1
0
1
17
Celtic
1
0
1
18
Plzeň
1
0
1
19
Ferencváros
1
0
1
20
Crvena zvezda
1
0
1
21
Maccabi TA
1
0
1
22
PAOK
1
0
1
23
Basel
1
-1
0
24
Brann
1
-1
0
25
Celta
1
-1
0
26
Malmö
1
-1
0
27
Nice
1
-1
0
28
Bologna
1
-1
0
29
Feyenoord
1
-1
0
30
Go Ahead
1
-1
0
31
Rangers
1
-1
0
32
Salzburg
1
-1
0
33
Utrecht
1
-1
0
34
Fenerbahçe
1
-2
0
35
Sturm
1
-2
0
36
Young Boys
1
-3
0

