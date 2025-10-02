Feyenoord - Aston Villa op tv: zo kijk je gratis naar het Europa League-duel

Feyenoord neemt het in de tweede speelronde van de competitiefase van de Europa League in eigen huis op tegen Aston Villa. Tegen de Engelsen hoopt de ploeg van Robin van Persie zich te revancheren voor de valse start in Europees verband. Ziggo Sport zendt Feyenoord - Aston Villa op donderdag 2 oktober live uit, maar hoe laat begint de wedstrijd? En hoe kijk je gratis als je geen Ziggo-abonnement hebt?

Hoe laat begint Feyenoord - Aston Villa?

De wedstrijd tussen Feyenoord en Aston Villa in De Kuip begint om 21.00 uur. De UEFA heeft de Sloveen Rade Obrenovic aangesteld om het duel in goede banen te leiden.

Hoe staat Aston Villa ervoor in de Europa League?

Artikel gaat verder onder video

Aston Villa is goed begonnen aan de Europese campagne. Met de Nederlanders Marco Bizot, Ian Maatsen en Donyell Malen in de basis wisten de Engelsen vorige week in eigen huis met 1-0 te winnen van Bologna door een doelpunt van John McGinn. Daardoor staat Aston Villa op de dertiende plek in de competitiefase van de Europa League.

Feyenoord verloor de eerste wedstrijd van het toernooi met 1-0 bij SC Braga en heeft dus drie punten minder dan de tegenstander van donderdag. De Rotterdammers staan op dit moment op de dertigste plaats op de ranglijst.

Op welke zender wordt Feyenoord - Aston Villa uitgezonden?

Het duel tussen Feyenoord en Aston Villa is live te zien op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees van de zender te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing begint om 19.50 uur.

Zo kijk je tóch gratis naar Feyenoord - Aston Villa als je geen Ziggo-klant bent

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Europa League-wedstrijd tussen Feyenoord en Aston Villa gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.