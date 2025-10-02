Live voetbal

Feyenoord-fans misdragen zich in centrum Rotterdam en vallen Aston Villa-fans aan

Politie bij De Kuip
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
2 oktober 2025, 13:16

Een kleine groep fans van Feyenoord hebben woensdagavond een groep supporters van Aston Villa aangevallen in het centrum van Rotterdam. De Engelse fans waren op dat moment in een kroeg aan het drinken. Toen het onvriendelijk werd, moest de politie ingrijpen.

Feyenoord neemt het donderdagavond in De Kuip op tegen Aston Villa. De avond voor het duel heeft een groepje van twintig tot dertig supporters van de Rotterdammers al de confrontatie gezocht met de supporters van de Engelsen. Op social media gaan beelden rond van de confrontatie.

Volgens het X-account Casual Ultra Official waren de supporters van Aston Villa aan het drinken in een kroeg in het centrum van Rotterdam, waarna een groep Feyenoord-fans binnenkwam. De Nederlandse supporters zouden daarbij onder meer met glazen hebben gegooid.

Toen de Aston Villa-fans naar buiten kwamen, werd het een stuk onvriendelijker en moest de politie eraan te pas komen. De supporters van Feyenoord sloegen op de vlucht en zouden daarbij ook enkele rake klappen hebben gekregen van Villa-fans.

Feyenoord - Aston Villa

Feyenoord
21:00
Aston Villa
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

