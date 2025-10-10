Van Persie looft werkethiek Tengstedt, maar heeft ook kritiek: ‘Nog niet het niveau dat we graag zien’

heeft nog niet het niveau dat men bij Feyenoord graag ziet, zo laat Robin van Persie weten tegenover Feyenoord One. Dit geldt zowel voor zijn fitheid als zijn impact op de ploeg. Wel waardeert Van Persie dat de Deen er alles aan doet om dat te verbeteren.

Feyenoord legde deze zomer een bedrag van zes miljoen euro neer om Tengstedt over te nemen van Benfica. In zijn eerste minuten voor de Rotterdammers wist de spits nog niet te overtuigen en gezien de vorm van Ayase Ueda lijkt hij niet snel op veel speelminuten te hoeven rekenen. Daarnaast zit hij qua fitheid nog niet op het niveau dat Feyenoord nastreeft.

Van Persie weet wel waardoor dat komt. “Hij is later bij de groep gekomen. Hij is niet fit begonnen door een veel te lange vakantie”, laat de oefenmeester weten. “Dat hebben we gelijk erkend, dat wisten we ook op voorhand.” Met die informatie heeft Feyenoord een trainingsprogramma samengesteld voor Tengstedt. “Vorige week hebben we weer met elkaar gezeten en hebben we opnieuw een programma voor hem gemaakt voor de aankomende weken. Daarin is het heel duidelijk wat hij van ons kan verwachten en andersom.”

Door zijn matige start in Rotterdam klinkt onder de supporters de vraag waarom Feyenoord Tengstedt heeft gehaald. Van Persie begrijpt dat de verwachtingen na de transfer hooggespannen zijn, maar noemt het ‘niet reëel’ dat de fans eisen dat de spits er direct staat. Toch ziet hij dat Tengstedt er alles aan doet om helemaal fit te worden. “Maar het is ook zo dat hij nog niet op het niveau is dat wij graag zien. Niet alleen het fysieke niveau, maar ook qua impact die hij nu op het team heeft. Wij verwachten dat het in de toekomst beter zal gaan.”