Wout Weghorst wordt beticht van 'lulverhalen' na opvallende actie

Valentijn Driessen merkt frustraties bij Ajax-spits . De journalist valt op dat de boomlange spits van Ajax 'met een gezicht als een oorwurm' op de reservebank zit als hij gewisseld wordt. Dat hij baalt van Francesco Farioli is volgens de sportverslaggever volledig terecht, maar de journalist vindt het jammer dat de spits hier niet eerlijk over is.

Driessen merkt dat spelers van Ajax voor de camera op geen enkele manier frustraties durven te tonen over de werkwijze van Farioli. Op het veld gebeurt dat wel, bijvoorbeeld bij Weghorst: "Die Ajacieden hoor ik zeggen over de trainer, die ze iedere keer op de bank zet: het is allemaal geweldig, we zitten in een proces... Dat gaat helemaal nergens over", bromt Driessen in het programma Voetbaltijd van 1Twente: "Iedere speler wil iedere wedstrijd spelen, het liefst negentig minuten. Ik zag Weghorst zondag weer met een gezicht als een oorwurm zitten nadat hij werd gewisseld. Ik kan mij dat heel goed voostellen", geeft Driessen aan.

LEES OOK: Michiel Kramer fileert Ajax en Farioli: 'Dit is verschrikkelijk, dit is niet normaal'

Weghorst komt met 'lulverhalen'

Hij vindt dat de ergernis bij Weghorst om een wissel in de 58ste minuut normaal is en dan ook uitgesproken mag worden tegenover de media. Dat gebeurt echter niet bij de aanvalsleider van Ajax: "Na afloop gaat hij dan roepen: dit is wel goed voor het team en we me moeten in de teamgeest denken", merkt Driessen op, waarna tafelgast René Wagelaar inhaakt: "Allemaal lulverhalen", stelt de voormalig zaakwaarnemer. Daar is Driessen het volledig mee eens: "Ja, dat denk ik ook."

