Alex Kroes krijgt met Ajax een linksbuiten aangeboden: 'Hij is goedkoop'

is aangeboden aan Ajax, zo maakt Ajax-volger Tim van Duijn van Voetbal International bekend nadat journalist Nicolò Schira meldde dat Ajax interesse heeft in Karlsson. Volgens Van Duijn zijn er meer spelers die Ajax op het verlanglijstje heeft staan, waardoor er nog niets zeker is.

Maandagmiddag maakte de Italiaanse journalist Nicolò Schira bekend dat Ajax interesse zou hebben in Karlsson. De Amsterdammers zouden de interesse kenbaar hebben gemaakt bij de werkgever van Karlsson, Bologna. Bij de Italiaanse club komt de voormalig aanvaller van AZ maar weinig aan spelen toe.

Volgens Van Duijn is Karlsson aangeboden aan Ajax, zo schrijft hij op X: "Hij is volgens mij aangeboden en ook besproken, maar weet alleen niet of dit hem moet gaan worden. Hij is in ieder geval goedkoop, dus ik zou het me kunnen voorstellen als ze hiervoor gaan. Karlsson heeft ook een nieuwe agent die er baat bij heeft dit nu te lekken", legt Van Duijn uit. "Ik weet het echt nog niet."

Volgens de journalist heeft Ajax verschillende opties in het vizier voor de linksbuitenpositie, waar de spoeling met alleen Mika Godts momenteel dun is. Het liefst voegt technisch directeur Alex Kroes tijdens deze transferwindow dan ook twee linksbuitens toe aan de selectie van Ajax: "Een die er direct staat en een voor de toekomst, maar is afhankelijk van wat er weggaat", schrijft Van Duijn.

Karlsson zit op een dood spoor bij Bologna, waardoor Ajax niet de enige club is waar de Zweedse buitenspeler aan gelinkt wordt. Recent kwam naar buiten dat FC Twente de oud-AZ-speler in beeld heeft. TransferWatch wist echter te melden dat de Zweed bedankte voor een overstap naar de Grolsch Veste. In november verscheen eveneens een gerucht over Karlsson, die op het lijstje van FC Utrecht zou hebben gestaan.

