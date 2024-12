Oud-speler haalt genadeloos uit naar Ajax: ‘Na één week had ik al spijt, een grote chaos’

Rob Wielaert kijkt met weinig plezier terug op zijn dienstverband bij Ajax. De centrale verdediger stond tussen 2009 en 2011 onder contract bij de Amsterdammers, nadat hij overkwam van FC Twente. Een gelukkig huwelijk werd het echter niet, zo blijkt uit keiharde uitspraken die Wielaert deed tegenover ELFvoetbal.

Wielaert maakte furore bij FC Twente onder Fred Rutten en stond in de voorbereiding van seizoen 2008/09 in de belangstelling van Ajax, maar tot een overgang kwam het niet, omdat de Amsterdammers niet aan de vraagprijs van vijf miljoen euro van de Tukkers wilden voldoen. In het daaropvolgende seizoen vond de transfer wél plaats.

Wielaert kijkt met weinig plezier terug op zijn tijd bij Ajax, waar hij tot negentien optredens kwam. “Achteraf de slechtste beslissing die ik kon nemen. Na een week had ik al spijt. Marco van Basten was geen goede trainer, het was geen team”, begint de in Noord-Brabant geboren verdediger. “Met spelers als Luis Suárez, Thomas Vermaelen en Jan Vertonghen moet je met twee vingers in de neus drie jaar op rij kampioen worden. Maar vanaf het moment dat ik binnenkwam, was het een grote chaos. Er stond niet alleen geen team, de spelers minachtten de trainer. Alles ging precies het omgekeerde dan wat ik bij FC Twente was gewend”, vervolgt hij.

Van Basten werd opgevolgd door Martin Jol, die eveneens geen indruk maakte op Wielaert. “Ach, Jol, laat ik daar maar niets over zeggen. Achteraf had ik beter langer bij FC Twente kunnen blijven. Een seizoen later werd de club kampioen. Iedereen ging hogerop en het teamgevoel daar was ontzettend hecht”, aldus Wielaert, die in 2010 verhuurd werd aan Roda JC om vervolgens de definitieve overstap te maken naar Kerkrade.

