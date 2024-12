Italiaanse media: Ajax volgt ex-Eredivisie-ster als oplossing voor vleugelproblemen

Ajax heeft interesse in , zo weet Nicolò Schira. De transferjournalist meldt op X dat de Amsterdammers in de winter kunnen gaan aankloppen bij de voormalig buitenspeler van AZ.

Schira heeft vaker transfernieuwtjes over Ajax vanuit Italië. Zo wist hij afgelopen zomer te melden dat Davy Klaassen terugkeerde in Amsterdam, na een kort avontuur bij Internazionale. Vlak voor het openen van de winterse transferperiode (op donderdag 2 januari 2025) komt de journalist opnieuw met opvallende berichtgeving.

Ajax zou zijn interesse in Karlsson inmiddels kenbaar hebben gemaakt aan Bologna. De Zweed zou de Italiaanse club in januari kunnen verlaten. Of er daadwerkelijk al gesprekken hebben plaatsgevonden, is onduidelijk. Het is echter geen verrassing dat Ajax uitkomt bij een aanvaller. De spoeling is namelijk dun op de vleugels bij de Amsterdammers, aangezien Alex Kroes er in de zomer niet in slaagde om een buitenspeler aan te trekken na het last-minute-vertrek van Steven Bergwijn.

Meer Eredivisie-clubs willen Karlsson

Ajax is niet de enige club die Karlsson op de radar heeft. Recent kwam naar buiten dat FC Twente de oud-AZ-speler in beeld heeft. TransferWatch wist echter te melden dat de Zweed bedankte voor een overstap naar de Grolsch Veste. In november verscheen eveneens een gerucht over Karlsson, die op het lijstje van FC Utrecht zou hebben gestaan.

Karlsson (26) werd in 2020 door AZ weggeplukt bij IF Elfsborg uit zijn vaderland, dat 2,6 miljoen euro voor de linksbuiten ontving. In Alkmaar ontwikkelde de Zweed zich tot een ware smaakmaker: uiteindelijk zou hij 124 wedstrijden voor AZ spelen en daarin 46 keer scoren, plus nog eens 33 assists leveren. In de zomer van 2023 sloeg Bologna toe en verkaste Karlsson voor ruim 11 miljoen euro naar de Serie A.

