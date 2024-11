Transferadvies voor Ajax: ‘Intelligente voetballer die de actie continu opzoekt’

adviseert Ajax om zich in de winterstop te versterken met . De recordkampioen zag met de enige linksbuiten in de selectie uitvallen, waardoor de nood hoog is bij trainer Francesco Farioli. De Italiaan zal door het gebrek aan linksbuitens moeten gaan puzzelen, maar de verwachting is wel dat technisch directeur Alex Kroes in de winterstop op jacht gaat naar een linksbuiten. Waarbij de Zweed, die in de zomer van 2023 de overstap maakte van AZ naar Bologna, een interessante optie is volgens Van Polen.

Godts is de enige overgebleven linksbuiten in de Ajax-selectie doordat de club afscheid nam van Carlos Forbs en Steven Bergwijn. Kroes probeerde met Kamaldeen Sulemana nog wel een vervanger te halen voor de buitenspelers. Het papierwerk kwam echter niet rond, waardoor de FIFA een streep zette door de transfer. In de winterstop is er een nieuwe kans voor Kroes om de gewenste linksbuiten te halen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Blessure Godts zorgt voor gigantisch probleem bij Ajax: ‘Dat is een wereld van verschil’

“Misschien is die Karlsson wat. Ik las vandaag dat een Twente en een Utrecht interesse in Karlsson hadden”, vertelt Van Polen bij Voetbalpraat op ESPN. “Het is misschien wel een optie voor Ajax om hem te huren in de winterstop. Dat vond ik wel een intelligente voetballer en is er wel eentje die de actie continu opzoekt. Hij had bij AZ ook een hoog rendement.”

ESPN-presentator Wouter Bouwman stelt vervolgens dat Ajax ‘wat er ook gebeurt’ een linksbuiten zal gaan halen. Iets wat logisch is volgens de presentator nadat je enige linksbuiten geblesseerd is geraakt. “Dat was van het zomer wel het idee”, reageert Yordi Yamali. “Ik denk dat zowel Ajax als Sulemana balen, want hij zit op 24 speelminuten tot op heden. Die komt ook niet aan de bak.”

LEES OOK: Fitz-Jim sluit verandering bij Ajax niet uit: 'Het zou zeker kunnen'

Verkoop Bergwijn ‘belangrijk’

Yamali blikt vervolgens ook nog terug op de verkoop van Bergwijn. “Ik denk dat het vooral veelzeggend was dat het voor Ajax belangrijker was dat ze Bergwijn verkochten, dan dat ze een nieuwe haalden. Want het werd later en later en dat hebben ze door laten gaan. Op het moment dat het niet heel erg belangrijk voor je is, als topclub zijnde, dan zou je op een gegeven moment kunnen zeggen tegen de geïnteresseerden in Bergwijn van: we gaan niet meer verder handelen, want anders komen we straks een positie tekort.”

“Dat hebben ze wel door laten gaan, met het risico dat Sulemana heel krap zou worden en dat is toen niet gelukt”, vervolgt Yamali zijn relaas. “Dus het idee is er natuurlijk altijd geweest om dat gat van Bergwijn op te vullen, alleen om een transfer van Bergwijn in de zomer tegen te houden. Ik denk dat dat geen optie was. Je gaat er bijna vanuit dat er financiële motieven zijn. Het kan natuurlijk ook de wens van de speler zijn. Dat hij heel stellig is en dat je daarom mee wil werken.”

LEES OOK: Deze opties heeft Farioli om het gemis van Godts op te vangen bij Ajax

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kenneth Perez is duidelijk: 'Best gek om te zeggen, maar absolute favoriet voor plek twee'

Ajax is de ‘absolute favoriet’ voor de tweede plaats in de Eredivisie, vindt Kenneth Perez.