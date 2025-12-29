Live voetbal

Willaert heeft nieuws over Hartman-transfer: 'Ajax wil huur met optie tot koop'

Mingus Niesten
29 december 2025, 09:22

Ajax wil Quilindschy Hartman het liefst de komende periode huren met een optie tot koop. Dat meldt Christian Willaert van ESPN althans. De linkervleugelverdediger van Burnley zou niet direct 'nee' hebben gezegd op een eventuele transfer naar Ajax.

De geboren Zwijndrechtenaar speelde jarenlang bij Feyenoord en groeide daar uit tot een geliefde speler. Afgelopen zomer zocht hij zijn heil in de Premier League en tekende hij bij Burnley. Daar begon hij goed: de teller stond al heel snel op vier assists. De laatste wedstrijden krijgen echter andere spelers de voorkeur. In drie van de laatste vier duels maakte Hartman geen minuut. Burnley staat overigens op de negentiende plaats in de competitie en stevent af op degradatie.

Ajax ziet in Hartman een mogelijke upgrade voor de linksbackpositie, waar Owen Wijndal de laatste maanden veel minuten maakte. Met Lucas Rosa en Youri Baas hebben de Amsterdammers eventuele vervangers in huis voor die positie, maar de club wil nog een echte specialist aan de selectie toevoegen. "Het liefst willen ze huren met een optie tot koop", stelt Willaert in een video-item van ESPN. "Direct kopen is moeilijk, omdat de technisch directeur er formeel gezien nog niet is." Jordi Cruijff zal pas in februari officieel in dienst treden in de Nederlandse hoofdstad.

Hartman zou zelf ook openstaan voor een transfer naar Ajax en houdt daarbij het naderende eindtoernooi van Oranje in zijn achterhoofd. "Hij denkt aan het WK natuurlijk, anders zou je zeggen dat het wel heel snel is om de knuppel in het hoenderhok te gooien", voegt Willaert toe. Hartman heeft nog een contract tot medio 2029 bij Burnley, dat afgelopen zomer tien miljoen euro neerlegde voor de verdediger. Of zijn gewaagde transfer naar Ajax ook echt doorgang zal vinden, zal de komende weken moeten blijken.

dilima1966
2.942 Reacties
931 Dagen lid
15.937 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik zou Quilindschy Hartman wel aan de selectie van ajax zien toevoeging worden een beteren optie dan hato

Docker
517 Reacties
42 Dagen lid
1.379 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuk voor de mensen die er niet mee kunnen omgaan dat een speler naar een concurrerende club gaat. Wat mij betreft is ie gewoon welkom als ie wil komen.

