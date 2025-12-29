Ajax wil het liefst de komende periode huren met een optie tot koop. Dat meldt Christian Willaert van ESPN althans. De linkervleugelverdediger van Burnley zou niet direct 'nee' hebben gezegd op een eventuele transfer naar Ajax.

De geboren Zwijndrechtenaar speelde jarenlang bij Feyenoord en groeide daar uit tot een geliefde speler. Afgelopen zomer zocht hij zijn heil in de Premier League en tekende hij bij Burnley. Daar begon hij goed: de teller stond al heel snel op vier assists. De laatste wedstrijden krijgen echter andere spelers de voorkeur. In drie van de laatste vier duels maakte Hartman geen minuut. Burnley staat overigens op de negentiende plaats in de competitie en stevent af op degradatie.

Ajax ziet in Hartman een mogelijke upgrade voor de linksbackpositie, waar Owen Wijndal de laatste maanden veel minuten maakte. Met Lucas Rosa en Youri Baas hebben de Amsterdammers eventuele vervangers in huis voor die positie, maar de club wil nog een echte specialist aan de selectie toevoegen. "Het liefst willen ze huren met een optie tot koop", stelt Willaert in een video-item van ESPN. "Direct kopen is moeilijk, omdat de technisch directeur er formeel gezien nog niet is." Jordi Cruijff zal pas in februari officieel in dienst treden in de Nederlandse hoofdstad.

Hartman zou zelf ook openstaan voor een transfer naar Ajax en houdt daarbij het naderende eindtoernooi van Oranje in zijn achterhoofd. "Hij denkt aan het WK natuurlijk, anders zou je zeggen dat het wel heel snel is om de knuppel in het hoenderhok te gooien", voegt Willaert toe. Hartman heeft nog een contract tot medio 2029 bij Burnley, dat afgelopen zomer tien miljoen euro neerlegde voor de verdediger. Of zijn gewaagde transfer naar Ajax ook echt doorgang zal vinden, zal de komende weken moeten blijken.