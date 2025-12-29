Live voetbal 14

São Paulo meldt zich bij Ajax voor Ávila

Gaston Ávila in actie voor Fortaleza
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
29 december 2025, 19:19

São Paulo heeft zich bij Ajax gemeld voor Gastón Ávila, zo meldt Voetbal International. De Amsterdammers willen de vleugelverdediger graag permanent van de hand doen, maar een huurdeal is momenteel realistischer.

Ajax betaalde in de zomer van 2023 een bedrag van liefst 12,5 miljoen euro aan Royal Antwerp voor de diensten van Ávila. De Argentijn kwam in Amsterdam, mede door een ernstige blessure, nooit uit de verf. Toen hij weer fit was, besloot Ajax hem afgelopen winter te verhuren aan het Braziliaanse Fortaleza.

Artikel gaat verder onder video

Met Fortaleza degradeerde Ávila dit seizoen uit de Braziliaanse Série A. Deze winter keert hij weer terug naar Ajax. Op speeltijd in de ploeg van Fred Grim hoeft hij echter niet te rekenen, dus willen beide partijen zo snel mogelijk tot een oplossing komen. Enkele dagen geleden kwam al naar buiten dat São Paulo Ávila op huurbasis wil overnemen.

Inmiddels heeft de Braziliaanse club zich officieel bij Ajax gemeld, zo weet VI. De Amsterdammers zouden Ávila graag willen verkopen, maar een huurdeal is momenteel realistischer. Zodra de Argentijn is vertrokken, is er ruimte om de achterhoede te versterken. Daarvoor is momenteel Quilindschy Hartman van Burnley in beeld.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jordi Cruijff

Ajax bereikt akkoord met Jordi Cruijff, die Alex Kroes opvolgt

  • Gisteren, 18:57
  • Gisteren, 18:57
Christian Eriksen/Ajax

Christian Eriksen spreekt uit dat hij zijn carrière wil afsluiten bij Ajax

  • Gisteren, 18:36
  • Gisteren, 18:36
Sarina Wiegman

Sarina Wiegman is klaar om een mannenploeg te coachen, stellen Ellen Hoog en Naomi Van As

  • Gisteren, 17:36
  • Gisteren, 17:36
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
2.946 Reacties
931 Dagen lid
15.949 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik heb al eerder gezegd ruilen tegen een speler van san Paulo Juan dos Santos

CG
2.919 Reacties
889 Dagen lid
13.530 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En als dat een betere optie is dan mogelijk meteen doen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
2.946 Reacties
931 Dagen lid
15.949 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik heb al eerder gezegd ruilen tegen een speler van san Paulo Juan dos Santos

CG
2.919 Reacties
889 Dagen lid
13.530 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En als dat een betere optie is dan mogelijk meteen doen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Gastón Ávila

Gastón Ávila
Fortaleza EC
Team: Fortaleza
Leeftijd: 24 jaar (30 sep. 2001)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Fortaleza
0
0
2025
Fortaleza
2
0
2025
Fortaleza
4
0
2024/2025
Ajax
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel