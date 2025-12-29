São Paulo heeft zich bij Ajax gemeld voor , zo meldt Voetbal International. De Amsterdammers willen de vleugelverdediger graag permanent van de hand doen, maar een huurdeal is momenteel realistischer.

Ajax betaalde in de zomer van 2023 een bedrag van liefst 12,5 miljoen euro aan Royal Antwerp voor de diensten van Ávila. De Argentijn kwam in Amsterdam, mede door een ernstige blessure, nooit uit de verf. Toen hij weer fit was, besloot Ajax hem afgelopen winter te verhuren aan het Braziliaanse Fortaleza.

Met Fortaleza degradeerde Ávila dit seizoen uit de Braziliaanse Série A. Deze winter keert hij weer terug naar Ajax. Op speeltijd in de ploeg van Fred Grim hoeft hij echter niet te rekenen, dus willen beide partijen zo snel mogelijk tot een oplossing komen. Enkele dagen geleden kwam al naar buiten dat São Paulo Ávila op huurbasis wil overnemen.

Inmiddels heeft de Braziliaanse club zich officieel bij Ajax gemeld, zo weet VI. De Amsterdammers zouden Ávila graag willen verkopen, maar een huurdeal is momenteel realistischer. Zodra de Argentijn is vertrokken, is er ruimte om de achterhoede te versterken. Daarvoor is momenteel Quilindschy Hartman van Burnley in beeld.